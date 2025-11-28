انطلاق المؤتمر العربي الـ8 للتواصل والعلاقات العامة في دبي 15 ديسمبر

دبي في 28 نوفمبر / وام / تستضيف دبي أعمال المؤتمر العربي الثامن للتواصل والعلاقات العامة خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل في حدث يُعد من أبرز الفعاليات العربية المتخصصة في تطوير قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت عنوان “التواصل والعلاقات العامة في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”.

يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في توقيت يشهد تحولًا جذريًا في منظومة الاتصال، مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرصد والتحليل وصناعة المحتوى وإدارة سمعة المؤسسات، ما جعل الحاجة أكثر إلحاحًا لإعادة تقييم استراتيجيات الاتصال وتطوير مهارات العاملين والكوادر الإعلامية بما يتوافق مع المتغيرات الرقمية المتلاحقة.

يهدف الحدث إلى تقديم قراءة معمّقة لتأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسات التواصل، من خلال تحليل دوره في دعم اتخاذ القرار وبناء الرسائل الاتصالية، إضافة إلى بحث فرص التحول التي يمكن أن تحدثها الأدوات الذكية في صياغة المحتوى وتحسين جودة الحملات الاتصالية، وقياس تفاعل الجمهور بشكل أدق وأكثر واقعية.

ويستعرض المؤتمر آليات توظيف التطبيقات الذكية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز كفاءة الاتصال الداخلي والخارجي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التحليل الرقمي المعمّق، وتطوير استراتيجيات مرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الأخلاقية والمهنية الناشئة عن التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويغطي برنامج المؤتمر مجموعة من المحاور النوعية، من بينها أثر الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الاتصال المؤسسي، وتحليل البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار الاتصالي، وإعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسات والجمهور في ظل ثورة الأدوات الرقمية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة، وصياغة الرسائل الاتصالية، وبناء محتوى تفاعلي مستند إلى التحليل السلوكي.

ويبحث المؤتمر تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصال، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب الأخلاقية، وموثوقية البيانات، وحماية الخصوصية، وتأثير ذلك على الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب استشراف مستقبل المهنة خلال السنوات القادمة في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ويستهدف المؤتمر العاملين في إدارات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، والمتخصصين في مجالات الإعلام الرقمي، والباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، إلى جانب المديرين التنفيذيين المعنيين بتحسين استراتيجيات التواصل داخل مؤسساتهم، والعاملين في تحليل البيانات، والتسويق، وإدارة الحملات، ومقدمي المحتوى.

ويُتوقع أن يشهد الحدث حضورًا واسعًا من وفود عربية مختلفة، نظرًا لكونه منصة فكرية ومعرفية تقدم محتوى متخصصًا في واحد من أكثر المجالات نموًا، خاصة مع توسع المؤسسات في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة سمعتها وعلاقاتها مع الجمهور.

ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية تركز على كيفية تحليل البيانات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وتصميم استراتيجيات اتصال متطورة، وتطبيقات مختصة في قراءة المؤشرات الإعلامية، وتقييم التفاعل الرقمي، وتطوير محتوى مستند إلى التحليل العميق لاتجاهات الجمهور.

ويتيح المؤتمر للمشاركين الاطلاع على تجارب عربية وإقليمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصال المؤسسي، إلى جانب استعراض دراسات حالة حول كيفية توظيف التقنيات الذكية في تعزيز حضور المؤسسات وتحسين جودة تواصلها.

وأكدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جاهزيتها الكاملة لانطلاق أعمال المؤتمر، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تأتي في سياق عربي متزايد الاهتمام بتطوير ممارسات الاتصال، واعتماد مقاربات أكثر احترافية في إدارة الرسائل الاتصالية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وأوضحت المنظمة أن المؤتمر يشكل فرصة للمتخصصين للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بقطاع العلاقات العامة، وفتح آفاق جديدة للتطوير المهني، وبناء شراكات معرفية بين العاملين والمؤسسات المعنية بالاتصال والإعلام.