"برجيل القابضة" تُطلق مبادرة "سفراء الصحة"

أبوظبي في 28 نوفمبر /وام/ أطلقت برجيل القابضة، مبادرة "سفراء الصحة" احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54 ودعمًا لمبادرة عام الأسرة 2026، بهدف تعزيز الوعي الصحي وترسيخ الثقافة الوقائية في مجتمع دولة الإمارات.

تضم المبادرة 120 موظفًا إماراتيًا تم اختيارهم من مستشفيات ومراكز برجيل في أبوظبي والعين ودبي والشارقة ليكونوا سفراء للصحة يمثلون حلقة الوصل بين منشآت برجيل الصحية والمجتمع، مركزين جهودهم على رفع الوعي بالصحة الوقائية وتوعية الأسر بالصحة النفسية ودعم المبادرات الوطنية المتعلقة بنمو الأسرة الإماراتية، حيث شهدت أبوظبي حفل تدشين البرنامج وأدى خلاله السفراء قسم الالتزام بخدمة المجتمع.

وتركز برامج إعداد سفراء الصحة على تعزيز الوعي في مجالات الخصوبة والصحة الإنجابية، والصحة النفسية، ورعاية مرضى السرطان، إضافة إلى العمل على مد جسور التواصل بين أفراد المجتمع والمؤسسات الصحية، لتعزيز الثقافة الصحية وتمكين العائلات من اتخاذ قرارات صحية مبنية على المعرفة.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن القطاع الصحي يشهد تطورًا متسارعًا على مستوى الإمارة والدولة، وأن دائرة الصحة تركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تمكين المجتمع ورفع وعيه الصحي، وتعزيز جودة الخدمات عبر استقطاب أفضل الخبرات، ودعم البحث والابتكار، مشيرة إلى المبادرات الوطنية الرائدة مثل "الجينوم الإماراتي" التي أسهمت في تقدم الدولة عالميًا في مجالات الوقاية والتشخيص الدقيق، مؤكدة دعم الدائرة للمبادرات التي تعزز ثقة المجتمع وترتقي بتجربة المريض وجودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، أن إطلاق مبادرة سفراء الصحة يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد واستقبالها عام الأسرة، مؤكدًا أن الأسرة تمثل جوهر المجتمع الإماراتي، وأن ضمان رفاهيتها مسؤولية مشتركة، وأن تمكين الكفاءات الوطنية للقيام بدور سفراء الصحة يعزز الرابط بين منظومة الرعاية الصحية والمجتمع.

وأكدت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، أن برنامج سفراء الصحة يتيح للأسر الوصول إلى معلومات صحية دقيقة في الوقت المناسب من خلال أفراد ينتمون إلى مجتمعهم، مما يعزز شعورهم بالدعم والثقة، وأن المبادرة تمثل جزءًا من التزام برجيل القابضة برعاية الكفاءات الوطنية وتمكين القادة الإماراتيين في قطاع الرعاية الصحية.