"عقابية شرطة رأس الخيمة" تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 28 نوفمبر / وام / احتفلت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة.

اشتمل الحفل - الذي حضره العقيد ذياب علي الحرش مدير إدارة المؤسسة العديد من الفقرات والعروض الترفيهية - منها استعراض "الخيالة" والعروض الثقافية الوطنية والتراثية، وعرض منتجات النزلاء وتقديم الهدايا والورود إلى جميع الحضور والمشاركين في الحفل، فضلاً عن تكريم المتميزين والشركاء الإستراتيجيين وشمل ذلك "جمعية الإمارات للسرطان ، نادي التعاون الثقافي الرياضي ، أحمد المغربي للعطور" تقديراً لجهودها المبذولة في دعم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وقال العقيد ذياب الحرش بهذه المناسبة :" نفخر بوطننا الحافل بمآثر الأجداد وماضيه وتراثه وحضارته وإنجازاته ونحن نحتفل بذكرى عيد اتحادنا وعرس بلادنا نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على وطننا بالتقدم والنماء".

حضر الحفل المقدم حمد خالد المطر نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والرائد أمل حسن العوبد رئيس قسم التأهيل والتدريب – رئيسة الفريق الدائم للشرطة النسائية، وعضوات الفريق، وعدد من الضباط والمعنيين بالمؤسسة العقابية والإصلاحية والشركاء الإستراتيجيين.