"موارد عجمان" تستضيف مؤلف كلمات النشيد الوطني ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 54

عجمان في 28 نوفمبر/وام/ استضافت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان سعادة الدكتور عارف الشيخ، مؤلف كلمات النشيد الوطني، في جلسة حوارية خاصة بعنوان "للإمارات نغني.. عيشي بلادي".

جاء تنظيم الجلسة بهدف تسليط الضوء على أبرز محطات مسيرة الاتحاد والقصص الوطنية الملهمة وإبراز المعاني السامية للنشيد الوطني بوصفه رمزا للوحدة والانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

و تحدث الدكتور عارف الشيخ عن مراحل تأليف كلمات النشيد الوطني والقيم والرسائل التي يحملها وشارك الحضور بمداخلات تفاعلية للتعرف على جوانب الإبداع والروح الوطنية في كتابة النشيد.