"نماء"تناقش استراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص

الشارقة في 28 نوفمبر/وام / ناقشت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط خلال حلقة نقاشية نظمتها أمس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بعنوان "ما بعد التوظيف: استراتيجيات للاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص بإمارة الشارقة" استراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص بإمارة الشارقة وذلك استكمالاً لمشروع بحثي مشترك يهدف إلى دراسة تجارب المرأة الإماراتية في العمل بالقطاع الخاص ورضاها الوظيفي واستقرارها المهني.

حضر الحلقة النقاشية كلٍّ من سعادة ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة وعائشة جاسم المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومريم المرزوقي عضو مجلس نافس للشباب مدير الموارد البشرية والتوطين في شركة أكوا باور – الامارات وغادة عبد القادر نائبة رئيس أولى للهلال للمشاريع وسمية علي الزرعوني مدير إدارة شراكة أعمال الموارد البشرية، الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وفضيلة المرزوقي رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة : " ندرك أن القطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى تحقيق الربحية والتميّز التنافسي والمرأة قادرة على أن تكون عنصراً فاعلاً في تطوير هذا القطاع من خلال ما تمتلكه من مهارات وخبرات متنوعة تعزز الإنتاجية وتدعم الابتكار ومن هنا نعمل من خلال لقائنا ومناقشة مخرجات البحث المشترك على بناء جسور التعاون مع المؤسسات والشركات لتبنّي سياسات تُمكّن الكفاءات النسائية من الازدهار والمساهمة في التنمية الاقتصادية".

تضمّنت الجلسة سلسلة محاور متكاملة بدأت بعرض البحث المشترك الذي أجرته مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط حول آراء المرأة الإماراتية عن القطاع الخاص في إمارة الشارقة ثم قُدمت نبذة عن التوطين في إمارة الشارقة قدمها سعادة ماجد حمد المري أعقبها استعراض أبرز إنجازات برنامج "نافس" قدمتها عائشة جاسم المنصوري.

وتطرّق النقاش إلى التوصيات التي من شأنها تمكين ودعم موظفات وشركات القطاع الخاص والأفراد والجهات ذات العلاقة في إمارة الشارقة والتي سيتم توثيقها وعرضها في التقرير النهائي للمشروع البحثي المقرر نشره في شهر مارس من العام القادم.