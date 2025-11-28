العين تستضيف النسخة الـ21 لمنتدى "لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية"

العين في 28 نوفمبر/وام/ استضافت مدينة العين فعاليات النسخة الـ21 من منتدى "لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية" بتوجيهات من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية وذلك تحت شعار "بُنيت لتدوم – عشر سنوات من النساء اللاتي قدن مجتمعات مستدامة".

جمع المنتدى مشاركين من مجالات متنوعة من بينهم أعضاء سابقون في "لجنة الصداقة الإماراتية – اليابانية"، لاستعراض مسيرتهم خلال العقد الماضي، ومشاركة آرائهم حول كيفية مساهمة اللجنة في تعزيز قدراتهم القيادية ودعم تطورهم المهني، خصوصاً في قطاع الطاقة.

حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس "لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية"، وسعادة كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وهاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك"، وطيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية"، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز الحامض"، وعلي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "إمارات" والعضو السابق في اللجنة إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

ونقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي في كلمة افتتاحية تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأكَّدت دعم سموّها للجنة، وإشادتها بمساهمة هذه المنتديات في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيز حضور المرأة في قطاع الطاقة، ودعم مسيرة تطورها المهني.

وقالت معاليها:"ساهمت ’لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية‘ على مدى العقد الماضي في تمكين قيادات نسائية قادرة على مواكبة المستقبل، وتطوير مهاراتهن وتوسيع شبكاتهن المهنية، وربطهن بمرشدين يدعمون نموهن وعقدنا شراكات مع جامعات رائدة لإلهام وتشجيع المزيد من الكوادر النسائية لمتابعة الدراسات الأكاديمية في مجالات العلوم والهندسة والطاقة.. وتماشياً مع شعار هذا العام، تستمر هذه المبادرات في دفع عجلة التقدم وتعزيز الدور الحيوي للمرأة في بناء مجتمعات مستدامة".

من جانبه، قال هاروهيكو أندو:" فخورون بتواجدنا في مدينة العين، التي تجسّد التراث العريق لدولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية وتستمر اللجنة في جهودها لإبراز قدرة العمل الهادف على إحداث تأثير إيجابي ملموس، من خلال التزامها بتطوير دور قيادي للمرأة في قطاع الطاقة يشكّل نموذجاً يُحتذى في القطاع.

وسلّط المنتدى الضوء على أهمية التنوع والشمول والتعاون بين مختلف القطاعات لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة.

من جهتها، قالت فاطمة النعيمي إن هذه النسخة من المنتدى تؤكد أهمية تطوير المرأة في جميع مراحل مسيرتها المهنية ومن خلال شراكتنا المستمرة مع اليابان، والمبادرات الجديدة مثل برامج الإرشاد وبناء المهارات، تستمر ’أدنوك" في التزامها الراسخ بدعم وتأهيل المرأة وتزويدها بالأدوات والتقنيات اللازمة لمواصلة دورها الريادي في قطاع الطاقة".

واستفادت أكثر من 4,500 امرأة من دولة الإمارات واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي من الفعاليات والبرامج التي نظمتها اللجنة، والتي أسهمت بدور مهم خلال العقد الماضي في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنفيذ النقلة النوعية التي تتم في قطاع الطاقة.

وانعقدت هذه النسخة من المنتدى في مدينة العين، حيث تأسست اللجنة لأول مرة، كما أتيحت للوفد الياباني المشارك فرصة التعرف على الثقافة الإماراتية عن قرب من خلال زيارات إلى قصر المويجعي، ومدينة ليوا، وعدد من المعالم التراثية، وهو ما ساعدهم على تعزيز معرفتهم بالتقاليد والقيم التي شكّلت الرؤية الأساسية للجنة وتطلعاتها المستقبلية.





جدير بالذكر، أن "أدنوك" و"المركز الياباني للتعاون البترولي" يُنظمان منذ عام 2015 نُسخ "منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية" في كلٍ من دولة الإمارات واليابان، لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة في قطاع الطاقة ومساهمتها المهمة في تطويره.