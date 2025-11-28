الإعلان عن البحوث الفائزة بجائزة حمدان – الألكسو للبحوث التربوية ونتائج جائزة الابتكارات الرقمية

دبي في 28 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن الفائزين في دورتي جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم لعام 2025، والتي شهدت مشاركة 116 بحثًا تربويًا من 13 دولة عربية و77 ابتكارًا رقميًا من 11 دولة، وأسفرت عن فوز بحثين في فئة البحث التربوي وثلاثة ابتكارات في فئة الابتكارات الرقمية.

تميزت هذه الدورة بتنوع المشاركة العربية وجودتها واستقطبت بحوثًا تربوية من معظم الدول العربية، إلى جانب ابتكارات رقمية تعكس توجهات جديدة في تطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا.

وتوزعت المشاركات بين فئتي "البحث التربوي المتميز" و"الابتكارات الرقمية في التعليم"، لتقدّم صورة شاملة عن مستوى الحراك العلمي والابتكاري في المنطقة، تمهيدًا لإعلان المشاريع والأعمال الفائزة في كل فئة.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة : ""يمثل الإعلان عن نتائج جوائز حمدان–الألكسو محطة مهمة في مسيرة دعم البحث التربوي والابتكار في العالم العربي، ويجسد التزام المؤسسة بتعزيز جودة التعليم ورفد النظم التربوية بكفاءات قادرة على قيادة التغيير الإيجابي.. لقد رسخت الجائزة، على مدى دوراتها المتعاقبة، مكانتها منصة رائدة لاكتشاف الباحثين والمبتكرين المتميزين، ودعم الدراسات التي تُسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين ممارسات التعلم، وتوجيه الجهود نحو أولويات المستقبل".

وشهدت جائزة حمدان–الألكسو للبحث التربوي المتميز لعام 2025 مشاركة لافتة تمثّلت في 116 بحثًا تربويًا من 13 دولة عربية، عكست تنوع الاهتمامات البحثية وعمق القضايا التعليمية في المنطقة.

وتصدّرت المملكة العربية السعودية عدد المشاركات بـ 41 بحثًا، تلتها جمهورية مصر العربية بـ 16 بحثًا، ثم فلسطين بـ 13 بحثًا، والإمارات العربية المتحدة بـ 10 بحوث، فيما شاركت قطر بـ 9 بحوث، والأردن بـ 7 بحوث، وسوريا وعُمان والعراق بـ 5 بحوث لكل منها، إضافة إلى الكويت ببحثَين، وبحث واحد لكل من السودان والبحرين واليمن.

وأضاف معاليه أن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تعكس رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الإنتاج المعرفي العربي، وتمكين الباحثين من تقديم حلول مبتكرة للتحديات التربوية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات العربية في تطوير التعليم.

وبارك للفائزين هذا الإنجاز المستحق، وأكد استمرار المؤسسة في دعم التميز والإبداع، وتوفير بيئات محفزة للبحث العلمي، بما يسهم في بناء جيل متعلم وواعٍ، قادر على مواكبة التحولات العالمية والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل".

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: "يشكّل الإعلان عن البحوث الفائزة بجائزة حمدان–الألكسو للبحوث التربوية محطة علمية رفيعة تعكس الدور المتميز الذي تضطلع به الجائزة في دعم البحث التربوي العربي وتعزيز جودة الإنتاج المعرفي في هذا المجال الحيوي.

وأكد معاليه أن هذه الجائزة، بما تحمله من معايير رصينة ورؤية استشرافية، أسهمت في ترسيخ ثقافة البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات مبتكرة قادرة على الإسهام في تطوير السياسات التعليمية وتحسين الممارسات التربوية على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن الشراكة الراسخة بين الألكسو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تجسّد التزامًا مشتركًا بدعم البحث التربوي وتوجيهه نحو القضايا ذات الأولوية في النظم التعليمية العربية، بما يعزّز تنمية رأس المال البشري ويرتقي بجودة التعليم.

وهنأ الفائزين بهذا الإنجاز العلمي المستحق، مؤكدا مواصلة العمل مع المؤسسة لتعميق أثر الجائزة، وتوسيع دائرة الباحثين المستفيدين، ودعم بيئة بحثية عربية تواكب التحولات العالمية، وتسهم في صناعة مستقبل تعليمي أكثر ابتكارًا وفاعلية".

وأوضح أن إطلاق جائزة حمدان–الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم يشكّل خطوة استراتيجية ومنعطفاً هاماً في مسيرة تطور التعليم في العالم العربي من شأنه تعزيز التوجه نحو دعم الحلول الرقمية المبتكرة وتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتحليل البيانات في تطوير عمليتي التعليم والتعلّم.

وقال إن هذه الجائزة التي أطلقنا دورتها الأولى في شهر مارس من العام الجاري ستسهم في ترسيخ التحول الرقمي في النظم التعليمية العربية، وتمكين المعلمين والطلاب والباحثين من ابتكار مبادرات قادرة على بناء بيئات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يواكب المتغيرات العالمية".

وبعد عمليات التحكيم التي خضعت لمعايير علمية دقيقة، تم اختيار بحثين فائزين ضمن هذه الدورة، هما "التنبؤات المتزامنة والطولية لقلق الرياضيات وقلق العلوم والالتحاق بالمسار العلمي في التعليم الثانوي" للباحثَين الدكتور أحمد محمد حامد مجرية والدكتور أحمد عبدالرحمن العمادي، و"تضخم الكفاءة الوهمية كمتغير وسيط في العلاقة بين الاعتماد المعرفي على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشوه الهوية الفكرية لدى طلاب الدراسات العليا" للباحثة الدكتورة مجده السيد علي بطحيش الكشكي.

وعكست البحوث الفائزة قوة منهجيتها العلمية، وارتباطها بقضايا تعليمية معاصرة، وقدرتها على تقديم إسهامات تدعم تطوير السياسات التعليمية وتحسين ممارسات التعلم في الدول العربية.

وشهدت جائزة حمدان–الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم لعام 2025 مشاركة متميزة تمثّلت في 77 ابتكارًا من 11 دولة عربية، عكست تنوع المبادرات الرقمية واتساع نطاق تبنّي التقنيات الحديثة في تطوير التعليم.

وجاءت الجزائر في صدارة الدول المشاركة بـ 21 ابتكارًا، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 16 ابتكارًا، ثم فلسطين بـ 10 ابتكارات، في حين شاركت المملكة العربية السعودية بـ 7 ابتكارات، والعراق بـ 6 ابتكارات، والأردن بـ 5 ابتكارات، والكويت والمغرب بـ 4 ابتكارات لكل منهما، إضافة إلى سوريا بابتكارين، وابتكار واحد لكل من سلطنة عُمان ودولة قطر.

وبعد عمليات التحكيم التي استندت إلى معايير الابتكار والأثر التعليمي وقابلية التطبيق، اختارت لجنة الجائزة ثلاثة ابتكارات فائزة ضمن دورتها الأولى، شملت فئة المؤسسات وفئة الأفراد.

وفاز في فئة المؤسسات ابتكار Alef Pathways المقدم من شركة Alef Education من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فازت في فئة الأفراد كل من هند عبدالله علي العتيقي الجنيبي عن ابتكارها TAIA: Teaching AI Assistant من الإمارات، ونوف بنت عبدالعزيز بن مقبل الجهني من المملكة العربية السعودية عن ابتكار منصة رصين.

وأظهرت الأعمال الفائزة قدرة نوعية على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في تعزيز جودة التعليم وبناء بيئات تعلّم أكثر كفاءة وابتكارًا.

يُذكر أن تكريم الفائزين سيتم على هامش اجتماعات وزراء التربية والتعليم العرب في العاصمة العراقية بغداد التي تعقدها المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) نهاية ديسمبر القادم .