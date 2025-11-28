"قضاء أبوظبي" تشارك بمعرض العين الدولي للصيد والفروسية

العين في 28 نوفمبر/وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي بفعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 الذي يُقام في مركز "أدنيك" بمدينة العين وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي القانوني والتعريف بالتشريعات المنظمة لممارسة الأنشطة الرياضية والتراثية بأساليب مبتكرة.

تأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الرياضات التراثية، وحرصها على تعزيز الوعي القانوني الموجهة لكافة فئات المجتمع، وذلك عبر تقديم إضاءات قانونية واضحة تساعد الجمهور على ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وبما يرسّخ ثقافة الامتثال والمسؤولية.

ويقدم جناح الدائرة تجربة تفاعلية للزوار عبر عرض مجموعة من منتجات وإبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تبرز مهاراتهم الفنية والحرفية المطورة ضمن برامج إعادة التأهيل والتدريب.

ويوفر الجناح أيضا إصدارات قانونية متخصصة في المجالات المرتبطة بالتراث والصيد والرياضات الشعبية، إلى جانب استعراض أحدث الإصدارات القانونية الصادرة عن الدائرة.

ويضم الجناح كذلك ركناً للاستشارات النفسية وبرامج توعية الأطفال، إضافة إلى مجموعة من المبادرات التثقيفية التي ينفذها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية".

فيما يقدّم فريق الدائرة شرحاً مبسطاً حول عدد من القضايا القانونية ذات الصلة بالموروث الرياضي والثقافة المجتمعية.