شرطـة دبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 وتدعو إلى الالتزام بالاشتراطات المرورية خلال الاحتفالات

دبي في 28 نوفمبر/وام/ احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بعيد الاتحاد الـ 54، بحضور كبار الضباط والضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين، في أجواء وطنية تجسد الهوية الإماراتية وتعكس قيم الولاء والانتماء.

تضمنت الاحتفالات فعاليات متنوعة شملت عروضاً للحرف اليدوية المحلية، وتقديم الأكلات التراثية، وتوزيع الهدايا الرمزية، فيما تزينت المباني بالأعلام والشعارات الوطنية وصور القيادة الرشيدة.

ورفع المشاركون أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أنها محطة متجددة لتجسيد قيم الاتحاد والوفاء للوطن.

وفي سياق متصل، دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويعزز السلامة المرورية خلال الفعاليات.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومنع الممارسات السلبية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق وبث الطمأنينة في نفوس مستخدميه.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الشركاء، وضعت عدة سيناريوهات وخطط مرورية لتعزيز انسيابية السير وتجنب الاختناقات خلال فعاليات عيد الاتحاد، تشمل توزيع الدوريات في النقاط الحيوية وتكثيف الوجود الميداني لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ.

ونوه إلى أن شرطة دبي ستسخّر جميع مواردها البشرية وإمكاناتها الميدانية لإنجاح الفعاليات وظهورها بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية، لافتاً إلى نشر الدوريات ورقباء السير في مختلف شوارع الإمارة والتقاطعات الحيوية لتوجيه الإرشادات وضمان التزام مستخدمي الطرق باللوائح والقوانين المرورية.

وأشار العميد جمعة بن سويدان إلى تغطية الدوريات لمناطق اختصاص بر دبي، بما فيها شوارع الثاني من ديسمبر وجميرا والصفوح ومنطقة جي بي آر، إضافة إلى مناطق اختصاص ديرة مثل المرقبات والرقة والممزر والراشدية وشارع الخليج وشارع الاتحاد وشارع عُمان والمدينة الجامعية.

وشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات الاحتفال، والتي تشمل عدم استخدام الرش "الإسبريه"، وعدم طمس لوحات الأرقام، أو كتابة عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة، وعدم تغيير لون المركبة أو تحميلها أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ أو فتحة السقف، أو تغطية زجاج المركبة، إضافة إلى منع المسيرات العشوائية والحركات الاستعراضية ورفع أعلام غير علم دولة الإمارات، وعدم استخدام المنبهات أو المركبات المصدرة للضجيج دون داعٍ، مؤكداً أنه سيتم حجز المركبات المخالفة.

ودعا الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن السلوكيات المرورية السلبية عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي أو الاتصال بخدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مؤكداً أن تعاون المجتمع عنصر أساسي في نجاح الخطة المرورية.