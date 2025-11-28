"كهرباء دبي" وقنصلية كازاخستان تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة

دبي في 28 نوفمبر/وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع سعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، واستدامة الموارد المائية، والبنية التحتية الذكية، والابتكارات التقنية.

واستعرض الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بما ينسجم مع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

وأكد الطاير أهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الهيئة والجهات والمؤسسات المعنية في جمهورية كازاخستان واستعرض أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، وسلط الضوء على البرامج الشاملة الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة في دبي.

وسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050..

وأشار معاليه إلى حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة محفزة للابتكار والتعاون بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويسهم في مواجهة التغير المناخي العالمي.

ونوه إلى أن من أبرز المشاريع التي تم التسليط عليها خلال اللقاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، وستتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بالخطة الأصلية البالغة 5,000 ميجاوات وتزيد نسبة الطاقة النظيفة عن 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36% بحلول عام 2030 بدلاً من 25% في الخطة الأصلية، ما سيقلل أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأشار معالي الطاير إلى ريادة الهيئة عالمياً ممثلا في تبوئها المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً رئيسياً للأداء، متجاوزة العديد من المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأعرب الطاير عن استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها واستكشاف فرص التعاون مع كازاخستان، التي تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

من جهته، أعرب سعادة ألماز تاسبولات عن تقديره للقاء والعرض التقديمي الذي قدمته الهيئة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي.