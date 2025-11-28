جزيرة ياس تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 بطابع إماراتي وترفيهي فريد

أبوظبي في 28 نوفمبر/وام/ تستعد جزيرة ياس - أبوظبي لاستقبال ضيوفها ضمن احتفالية مميزة طيلة أسبوع كامل بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين وذلك بمدنها الترفيهية العالمية ومعالمها النابضة بالحيوية، للاستمتاع ببرنامج مميز يحفل بالتجارب الثقافية الإماراتية الأصيلة، والأجواء الترفيهية الاحتفالية والنشاطات العائلية المصممة لمنح الضيوف من جميع الأعمار ذكريات لا تنسى.

وتشهد "ياس باي ووترفرنت" انطلاق عروض الألعاب النارية لتضيء السماء فيما تقدم الواجهة البحرية أيضاً تجربة متميزة ضمن مناطق عديدة تبدأ بزيارة "حديقة الأعلام" التي تحتضن 54 علماً يمثل كل واحد منهم عاماً من تاريخ دولة الإمارات.

وتسلط المنطقة التراثية الضوء على حقبة السبعينيات من القرن العشرين من خلال الحرف الإماراتية التقليدية، والرسم بالحناء، وفنون الخط، بينما يحتفي "الممشى الكلاسيكي" بذكريات ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين عبر السيارات القديمة، ولمسات ألعاب المغامرات القديمة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض ثقافية تقدّمها "فرقة الإيقاعات الوطنية" و"تحية الصياد" إلى جانب عروض الصقارة، والتي ستنشر أجواءها في الواجهة البحرية طوال الفعالية، مع ظهور خاص للفنان الشعبي مبارك العتيبة فيما تتحوّل منطقة "تاون سكوير" إلى مساحة مليئة بالعروض الحية طوال اليوم.

وتقدم "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" أجواء تزخر بالتشويق والمتعة بحضور راقصي العيالة وعازفي الطبول فيما سيتمكن الضيوف من المشاركة في نشاطات ثقافية تشمل فنون الخط والحنة والرسم على الوجوه.

وتشهد "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" أجواءً ترفيهية نابضة بالحيوية والتجارب المتميزة المستوحاة من التراث الإماراتي، بما يشمل رقصات الصيادين فضلا عن باقات من الفعاليات التراثية والفنية فى مختلف مناطق الترفيه.