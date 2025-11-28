انطلاق " مهرجان قرية المطاعم " برأس الخيمة أول ديسمبر بمشاركة 50 عارضاً

رأس الخيمة في 28 نوفمبر/وام/ تستضيف الواجهة البحرية برأس الخيمة مجددا " مهرجان قرية المطاعم " بموسمه السابع خلال الفترة من الأول إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر المقبل ليمثل منصة حافلة بالأنشطة المتنوعة للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء للاستمتاع بالأطباق المعدّة من قبل أفضل المطاعم والطهاة محليين وعالميين علاوة على باقة من العروض الفنية والغنائية ، والعديد من الانشطة والمسابقات التي توفر أنشطة ترفيهية خاصة باحتفالات عيد الاتحاد.

وأكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أن هذه الفعالية استطاعت وعلى مدى سبع سنوات أن تحقق نجاحاً كبيراً وأسهمت في تسريع وتطوير المشهد السياحي والترفيهي المحلي ، وذلك بما يتوافق مع رؤية القيادة في ترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة سياحية مفضلة إقليمياً وعالمياً ، مشيراً الى أن عدد المشاركين في المهرجان وصل الى 53 عارضاً من رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين.