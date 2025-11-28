شرطة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 28 نوفمبر / وام / احتفل مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ 54 بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، و المدراء العامين وضباط وموظفي الشرطة، بمشاركة أفراد المجتمع من المتعاملين والمراجعين في المركز، وطلبة المدارس، والشركاء الإستراتيجيين.

وبهذه المناسبة، هنأ قائد عام شرطة رأس الخيمة، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين وجميع أطياف المجتمع بعيد الاتحاد الـ 54 مشيراً إلى أن عيد الاتحاد هو يوم توحيد بلادنا المجيدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال :" في هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهِ ومستقبل مشرق"، مثمناً جهود الكوادر الشرطية المتسلحة بالعلم والمعرفة والتي تعمل بروح الفريق الواحد بكفاءة واقتدار على مدار الساعة بهدف نشر وتعزيز الطمأنينة والأمن والأمان في المجتمع، حتى أصبحت الدولة قبلة روّاد الأعمال والمستثمرين والسياح من جميع دول العالم.

افتتح برنامج الحفل، العميد أحم الصم النقبي رئيس الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات، بكلمة ترحيبية رحب خلالها بجميع الحضور، مهنئاً الجميع بعيد الاتحاد الـ 54 معبراً عن اعتزازه بإنجازات مسيرة الاتحاد.

عقب ذلك بدأت فعاليات الحفل التي تضمنت العديد من الفقرات الوطنية والتراثية والترفيهية، وعروض طلبة المدارس الإستعراضية، وعروض فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، وتكريم الشركاء الإستراتيجيين، وغيرها من الفعاليات التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس جميع الحضور.