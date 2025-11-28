"كراكال" تعرض أحدث منتجاتها من المسدسات والبنادق التجارية بمعرض العين للصيد والفروسية

العين في 28 نوفمبر/وام/ تُشارك "كراكال"، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "إيدج"، في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية.

وتشارك كراكال كراعٍ للأسلحة في النسخة الافتتاحية من المعرض وتعرض أحدث منتجاتها من المسدسات والبنادق التجارية إماراتية التصميم والصنع، بالإضافة إلى الذخائر الخفيفة من شركة "كراكال للذخائر الخفيفة" التابعة لها.

وتعرض الشركة بنادق صيد فاخرة من طراز"ميركل"، الشركة الألمانية التابعة لشركة كراكال والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج بنادق صيد فاخرة ومتوازنة تماماً.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال إن المشاركة الأولى لكراكال في المعرض تؤكد التزامنا المتواصل بدعم نمو رياضتي الرماية والصيد عل مستوى المجتمع في دولة الإمارات، ومن خلال عرض أحدث التقنيات في الأسلحة النارية الرياضية التجارية وبنادق الصيد والذخيرة، نهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة وبناء شراكات جديدة في منطقة العين.

تشمل بنادق الصيد المعروضة من "ميركل" طرازات " هيليكس سبيدستر"، و"هيليكس بلاك"، و"أنشوتز" وسيتم عرض إصدارات مختلفة من "تشايه Z20" من "أسلحة ليوا"، بالإضافة إلى "تشايه Z22" (ساكتون)، ومسدسات من طراز2011 وEF من اراكال بمجموعة متنوعة من الإعدادات.