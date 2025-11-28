مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يشارك بـ" قمة الأثر المجتمعي 2025"

أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / شارك مختبر الفحص المركزي التابع لـ "مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة " ضمن منصة المجلس في قمة الأثر المجتمعي 2025 التي أقيمت أمس بتنظيم من «مَجْرَى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار".

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على دعم منظومة المسؤولية المجتمعية وتعزيز اقتصاد الأثر في دولة الإمارات، وترسيخ دوره في دعم جودة الحياة من خلال خدمات الفحص والتحليل المبنية على أسس علمية دقيقة.

يمثل مختبر الفحص المركزي نموذجاً متقدماً للبنية التحتية الداعمة للجودة في إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمات فحص متخصصة تضمن سلامة المستهلك وجودة المنتجات، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات دقيقة مستندة إلى بيانات علمية موثوقة.

تشمل الخدمات فحوص المواد الاستهلاكية، وسلامة المنتجات، والاختبارات البيئية، وغيرها من الخدمات الحيوية المرتبطة بالأثر المجتمعي.

ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على دعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالاستدامة، وتوجيه مخرجات مختبراته لخدمة الأولويات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة والتنافسية، ما يجعله شريكاً رئيسياً في دعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكدسعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أهمية المشاركة وقال إنها امتداد لدور المختبر في تمكين اقتصاد الأثر وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، ونحن فخورون بأن تكون مختبراتنا جزءاً من منصة وطنية رائدة تجمع الشركاء من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وصناعة حلول عملية مبنية على بيانات علمية دقيقة.

ونوه إلى إلتزام المختبر بمواصلة تطوير قدراته الفنية وتوسيع خدماته الداعمة للأثر المجتمعي، بما يعزز سلامة المجتمع ويدعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة ومكانتها العالمية عاصمة للجودة والرفاه".