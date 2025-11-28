بلدية العين تؤكد أهمية سلامة هواة الصقور بمعرض العين الصيد والفروسية

العين في 28 نوفمبر/وام/ أكدت بلدية مدينة العين أهمية سلامة هواة الصقور وممارسي هوايات الصيد والفروسية في العين، وذلك عبر اتخاذها مجموعة من الإجراءات الوقائية والإرشادات التوعوية وخطط الاستجابة للطوارئ، خاصة في موسم الأمطار والتقلبات الجوية.

وأكدت شمسة خلفان النيادي مديرة إدارة الطوارئ واستمرارية الاعمال في بلدية مدينة العين أن البلدية تولي أهمية خاصة لفئة هواة وممارسي رياضة الصيد بالصقور مشيرة إلى أن الحفاظ على سلامة الصقارين وصقورهم يُعد جزءًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع في إطار حرصها على ضمان ممارسة الهوايات التراثية بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأضافت أن فرق الطوارئ والاستجابة التابعة للبلدية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التعامل الفوري مع البلاغات التي قد تمس سلامة مرتادي المناطق البرية، حيث يستقبل مركز الطوارئ والاتصال 993 البلاغات المتعلقة بالبنية التحتية.

وأكدت بلدية مدينة العين أن التوعية المجتمعية جزء رئيسي من استراتيجيتها عبر تنفيذ حملات توعوية موجهة لهواة الصيد بالصقور خلال الفعاليات والمعارض المتخصصة، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر وكيفية التعامل معها، وتعزيز ثقافة السلامة خلال ممارسة الهوايات في المناطق البرية.

ودعت البلدية ملاك العزب والإسطبلات والمقياض إلى الالتزام بتدابير احترازية تشمل فحص التمديدات الكهربائية وتغطيتها بإحكام لتفادي الحوادث، وتثبيت الأسوار والألواح المعدنية والخشبية بطريقة مقاومة للرياح، إضافة إلى إخلاء الحيوانات ونقلها إلى مواقع آمنة عند هطول الأمطار أو اشتداد الرياح، والإبلاغ الفوري عن أي تماس كهربائي أو تجمع لمياه الأمطار أو سقوط أسوار وأشجار عبر مركز الطوارئ 993، لضمان سرعة الاستجابة والحد من المخاطر المحتملة.