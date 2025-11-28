مهرجان العين للكتاب 2025 يناقش سبل استقطاب الشباب للمشهد الثقافي

العين في 28 نوفمبر/وام/استضافت كليات التقنية العليا أمس حلقة شبابية ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، حملت عنوان "الشباب والمشهد الثقافي".

بدأت الحلقة بكلمة افتتاحية من الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي للكليات في العين، أكد فيها أن القراءة ليست رفاهية، بل أساس بناء الفكر، مشيداً بجهود المهرجان في تشجيع الشباب على الانخراط في الثقافة والمعرفة.

وتناولت الجلسة التي أدارتها عائشة البلوشي من مجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة من الأسئلة النوعية عن دوافع الشباب للمشاركة في الفعاليات الثقافية، والتحديات التي يواجهونها.

وتحدث مسلم الدرعي، رئيس مجلس شباب العين، عن كيفية استقطاب الشباب للجلسات الثقافية في ظل التقنيات المتقدمة والترفيه الرقمي.

ورأى أن المجالس الشبابية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التوعية الثقافية وشدّد على أهمية استثمار أوقات الفراغ في تثقيف النفس، والبحث عن الشغف الذي يعد حافزاً للإقبال على القراءة والمشاركة.

وقدم سيف النعيمي، مدير إدارة الشركات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، رؤية حول كيفية ضمان استمرارية مشاركة الشباب في المشهد الثقافي وتطرق إلى دور التكنولوجيا والتعليم في جذب المهتمين.

وشهدت الجلسة مداخلات قيّمة من المشاركين تناولت ما يحفّزهم وما يثنيهم عن المشاركة في المناسبات الثقافية وقدموا اقتراحاتهم، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة ضمن فعاليات تجمع بين المتعة والفائدة، وبين النظرية والتطبيق، معتبرين أن الثقافة في عصرهم تحتاج إلى لغة معاصرة وقريبة من حياتهم اليومية.