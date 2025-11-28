فعاليات احتفالية في 30 موقعا عماليا على مستوى الدولة بعيد الاتحاد الـ 54

دبي في 28 نوفمبر/وام/ تشهد الإمارات خلال إجازة عيد الاتحاد الـ 54 فعاليات احتفالية للعمال في أكثر من 30 موقعا على مستوى الدولة، تحت شعار"سعادة عمالنا في عيد اتحادنا".

تأتي الفعاليات الاحتفالية بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وتشارك في تنظيم الفعاليات الاحتفالية هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"،جمعية بيت الخير، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية الاحسان و جمعية دار البر .

وتشارك مجموعة من الشركات في الفعاليات الاحتفالية المقرر تنظيمها في سكناتها العمالية وتشمل كلا من مجموعة شوبا، مجموعة شركات بن غاطي، ، شركة ويد ادمز، الساحل للمقاولات، شركة الانشاءات العربية، شركة المحور الهندسية للمقاولات" اينوفو بيلد" البسطي ومكتاة، دلسكو وبروسكيب .

وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار منهجية مستدامة تطبقها الوزارة بالتعاون مع شركائها بهدف إسعاد العمال عبر المبادرات المبتكرة لتعزيز اندماجهم المجتمعي من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد، وذلك انطلاقا من كونهم يمثلون أحد ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكونا أساسيا من مكونات سوق العمل.

من جهتها ، أوضحت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لترسيخ مفهوم التعاون والشراكة وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم، مؤكدة حرص الوزارة على مواصلة تنظيم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الامارات في سوق العمل.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://nationalday2025.ensure.ae واختيار أي من الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها، وذلك بهدف تنسيق المشاركة في الفعاليات .

وتشمل الفعاليات الاحتفالية مسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية على العمال المشاركين وغيرها من الفعاليات.

وتحظى الفعاليات برعاية 10 شركات كبرى وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم مبادرات سوق العمل، شملت "داماك"، و"الدار العقارية" ضمن فئة الرعاية الماسية، و"المجمع التأميني" و"شوبا العقارية" ضمن الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الانصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني بفئة الرعاية الفضية.