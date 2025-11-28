" تيم لاب "يستقبل زواره بفقرات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

أبوظبي في 28 نوفمبر/وام/ يستقبل "تيم لاب فينومينا أبوظبي" زواره ببرنامج احتفالي خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بباقة من الأنشطة الفنية والثقافية والتجارب التفاعلية في مساحة تلتقي فيها العروض التقليدية بأحدث التقنيات العصرية.

يشمل البرنامج مجموعة من العروض والأنشطة الاحتفالية مثل رقصات العيالة التراثية، بالإضافة إلى الضيافة العربية التي تشمل تقديم القهوة والتمر.

وسيتمكن زوار "تيم لاب فينومينا أبوظبي" من الاطلاع على مجموعة من الأعمال الرقمية التي تمزج بين البيئات البصرية والتقنيات العصرية في تجربة فريدة تبرز التلاقي بين الفن والتكنولوجيا، وتواكب أجواء الاحتفالات الوطنية.

ويمكن للزوار اختتام جولتهم في "أنكو"، المقهى الياباني الواقع داخل "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، وتذوق خيارات القهوة المحضرة بعناية والشاي الأخضر والمأكولات اليابانية، إلى جانب الاستمتاع بالإطلالات المميزة على منطقة السعديات الثقافية، وتمثل هذه المحطة خاتمة مميزة لهذه التجربة الفنية التفاعلية.