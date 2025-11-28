"الطاقة والبنية التحتية" تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

دبي في 28 نوفمبر / وام/ احتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بعيد الاتحاد الـ 54 من خلال مجموعة من الفعاليات الوطنية التي أقيمت في ديوانها بدبي وفروعها في إمارات الدولة، وسط أجواء جسدت عمق الهوية الوطنية وروح الانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.

وشهدت الاحتفالات مشاركة واسعة من قيادات الوزارة وكوادرها، حيث اجتمع الموظفون من مختلف القطاعات للاحتفاء بهذه المناسبة التي تمثل محطة فخر واستلهام من مسيرة اتحاد راسخة شكّلت الأساس لنهضة الإمارات وتقدمها.

تضمّن برنامج الفعالية عروضاً تراثية ووطنية متنوعة، وفقرات طلابية، واستعراضات تراثية تعبّر عن تاريخ الإمارات وثقافتها .

وشهدت الفعالية أركاناً للمأكولات الشعبية ومسابقات وطنية عززت روح المشاركة بين الموظفين الذين أكدوا أن عيد الاتحاد الـ 54 مناسبة متجددة لتعزيز قيم الوحدة والتكاتف، واستلهام رؤية الآباء المؤسسين، وتجديد الالتزام بمواصلة العمل على رفعة الدولة وتنافسيتها والارتقاء بجودة الحياة.