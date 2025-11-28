دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة يحتفلان بعيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 28 نوفمبر/ وام / نظمت دائرة الطيران المدني أمام مبناها الرئيسي بالتعاون مع مطار رأس الخيمة الدولي احتفالية وطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

شهد الاحتفالية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة وموظفي الدائرة والمطار.

تضمنت الاحتفالية - التي بدأت بعزف السلام الوطني - فقرات مميزة لطلاب وطالبات المدارس الحكومية بالإمارة إضافة إلى عروض لفرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة .

فيما قدمت الفرقة الحربية والرواح فنونهما التراثية الإماراتية لتعم أجواء البهجة والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إن احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الدولة التي استطاعت أن تتبوأ مكانتها بين الأمم دولة متطورة لها مكانتها ..ونجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة سائلا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الإمارات آمناً مستقراً، وأن يحفظ قيادتنا وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا في ظل قيادته الحكيمة.