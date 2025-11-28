مسؤولون وخبراء بمهرجان التمور المكسيكية يشيدون بأدوار جائزة خليفة لنخيل التمرعالميا

سان لويس ريو كولورادو(المكسيك) في 28 نوفمبر/وام/ شهد المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، مشاركة واسعة من مسؤولي وخبراء قطاع الزراعة ونخيل التمر.

استعرض المشاركون خلال جلسات تضمنها المهرجان أبرز مبادرات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ودورها في دعم المزارعين وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور في المكسيك.

وتطرق المشاركون إلى أثر الجائزة في تعزيز أفضل الممارسات الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتشجيع الابتكار، مؤكدين أهمية التعاون الإماراتي–المكسيكي في الارتقاء بهذا القطاع الواعد.

وأكدت معالي سيليدا لوبيز، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والصيد والاستزراع المائي في المكسيك، أن مسؤولي مدينة سان لويس ريو كولورادو عبّروا عن امتنانهم العميق لمنظمي جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مشيرةً إلى أن اختيار المدينة لاستضافة المهرجان يشكّل اعترافًا كبيرًا ودعماً مهماً لهذا القطاع مثمنة حضورسعادة سالم راشد سالم العويس، سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية لهذه الفعالية والجهود التي تبذلها الجائزة ضمن الدول العشر التي تُقام فيها المهرجانات التابعة لها.

وأضافت أن التعاون مع جامعة سونورا الحكومية ورئيستها معالي مارثا باتريسيا باتينيو وأكاديمييها ، شكّل ركيزة أساسية في إنجاح الحدث معتبرة أن حصول سان لويس ريو كولورادو على المركز الرابع عالميًا في إنتاج التمور، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس جودة العمل الزراعي في المنطقة، وأوضحت أن إنتاج المدينة تجاوز 8,692 طنًا من التمور، مما عزز مكانتها كأكبر منتج للتمور في المكسيك.

من جهته قال سيزار ايفان ساندوفال غومس، مدير بلدية مدينة سان لويس ريو كولورادو، إن تنظيم هذه الفعاليات الدولية يعد حدثا مهما لمدينة سان لويس ريو كولورادو، لما تمثله من فرصة مواتية لتعزيز حضورها وإبراز مكانتها على مستوى قطاع التمور.

وأوضح أن هذا الحدث عكس تقديراً لجهود الدول الداعمة لصناعة التمور، مؤكداً أن هذا القطاع يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في ولاية سونورا.

وأضاف أن تقدير جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي مثّل اعترافاً عالمياً يبعث على الفخر، سواء للمدينة أو لمنتجي التمور فيها، مشيراً إلى أن استضافة شخصيات دولية بارزة عزز من قيمة المهرجان ودوره في دعم المنتجين المحليين.

من جانبها أكدت الدكتورة مارثا فييرو، مديرة جامعة سونورا الحكومية في المكسيك، أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي خطوة مهمة في مسيرة الجامعة أسهمت في تعزيز البحث العلمي ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين إنتاجية التمور ورفع كفاءة العمليات الزراعية مشيرة إلى أن الجائزة وفرت منصة تفاعلية جمعت خبرات وثقافات من دول مختلفة ما أسهم في تبادل المعرفة وتعزيز الجهود الأكاديمية.

وأضافت أن إطلاق الكتاب الذي جرى تقديمه خلال المهرجان جاء ثمرة عمل كبير نفذه أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة، إذ عملوا على توثيق المعلومات وتنظيمها بما يخدم المنتجين ويسهم في تطوير هذا القطاع.

وأوضحت أن الجائزة عززت من أهمية البحث العلمي داخل المجتمع الذي يفتح آفاقاً جديدة ويشكل أساساً للتطور والابتكار، مؤكدةً أن توجه الحكومة في المكسيك يركز على ربط المعرفة بالتقدم العلمي والتكنولوجيا مع الحفاظ على التنمية البشرية محورا رئيسيا في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن رؤية الجامعة تلاقت مع رؤية جائزة خليفة في هذا التوجه، لافتةً إلى ما طرحه رئيس الجائزة من مبادرات مشتركة، وأكدت سعي الجامعة إلى تقديم مبادرات جديدة كل عام، بما في ذلك خطط إنشاء مركز أبحاث متخصص يعزز تقدم قطاع النخيل بوتيرة أسرع.