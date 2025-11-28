مجموعة الإمارات ومركز راشد لأصحاب الهمم ينظمان يوماً تفاعلياً لتمكين المواهب

دبي في 28 نوفمبر/وام/ نظّمت مجموعة الإمارات يوماً تفاعلياً بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، انسجاماً مع مبادرة عام المجتمع التي تهدف إلى ترسيخ الشمولية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وجدّدت المجموعة خلال الفعالية التزامها بتمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وركزت المجموعة خلال الفعالية التي جمعت أعضاء مجلس شبابها وعددا من كبار التنفيذيين فيها مع طلاب مركز راشد على قيم الوحدة والتراحم والشمول التي تقوم عليها دولة الإمارات.

شملت الفعالية عروضاً موسيقية وورشاً فنية وأنشطة رياضية وتألق الطلاب بمواهبهم في انعكاس واضح للأثر الإيجابي للدعم والتوجيه الذي يحظون به.

وبمناسبة عيد الاتحادالـ54 قدّم الطلاب أعمالاً فنية تعبّر عن حبهم وتقديرهم للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال أوليفر جروهمان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: " نفخر بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم بالاحتفال بعيد الاتحاد والاحتفاء بالمواهب المميزة والقدرات الملهمة لدى الطلاب مع مواصلة تعلم السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تجربة السفر الشامل عبر عملياتناط.

وأضاف: "لمسنا شغفاً كبيراً لدى إدارة المركز وفريق عمله، وهو ما يعكس روح التفاني التي يقوم عليها هذا الصرح، فمثل هذه الشراكات تمنحنا دافعاً مستمراً لمواصلة تطوير خدماتنا، وضمان أن تكون تجربة السفر مع طيران الإمارات أكثر ترحيباً وسلاسة للجميع".

من جانبها قالت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم:" أتاح هذا اليوم التفاعلي لطلابنا فرصة إبراز مواهبهم، وفي الوقت ذاته تعزيز قيم الشمول والتعاون التي تُميز وطننا ونثمّن التزام مجموعة الإمارات المستمر بدعم أصحاب الهمم والعمل معنا لتعزيز سهولة الوصول وتوفير فرص أفضل للجميع".