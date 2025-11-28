افتتاح معرض "ريادة وتمكين – إنجاز" بالفجيرة

الفجيرة في 28 نوفمبر/وام/ افتتح معالي سعيد الرقباني، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، معرض "ريادة وتمكين – إنجاز" الذي تنظمه طالبات برنامج إنجاز لتأهيل المواطنات لسوق العمل بجامعة الوصل بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الفجيرة، تزامنا مع احتفالات الجامعة بعيد الاتحاد الـ54.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة، وسعادة علي مصطفى محمد تجلي مدير عام الدائرة المالية بالفجيرة إضافة إلى ممثلين عن مجلس سيدات أعمال الفجيرة، وجمعية النهضة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والأكاديميين في كليات التقنية العليا بالفجيرة.

وأشاد معالي سعيد الرقباني بمشاريع الطالبات التي تمثل خطوة مهمة نحو تمكينهن من أن يصبحن رائدات أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة متميزة، مؤكدًا أن تنوّع المشاريع يعكس المبادرة الطيبة من الطالبات لخدمة مجتمعهن وتلبية احتياجاته.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن أن هذا المعرض يهدف إلى إبراز جهود تمكين طالبات برنامج "إنجاز لتأهيل المواطنات لسوق العمل" وتنمية مهاراتهن المهنية في إطار دعم الريادة وتعزيز الشراكات المجتمعية.

وأشار إلى أن برنامج إنجاز يُقدم مجانًا بدعم ورعاية من معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ويدرس حاليًا فيه ( 171) طالبة مواطنة .

وقدم البرنامج أكثر من ( 1760) خريجة مواطنة منهن (1227) طالبة مواطنة في الفجيرة، و (533) في دبي.

وقدّمت طالبات برنامج "إنجاز" في فرعي دبي والفجيرة معرض "ريادة وتمكين" كمتطلب للتخرج وعرضن من خلاله مشاريعهن الخاصة التي تؤهلهن للانخراط في سوق العمل رائدات أعمال وأصحاب مشاريع .

وضمت الأعمال مشاريع تقنية مثل منصات تعليم وتطبيقات ذكية، إلى جانب مشاريع مبتكرة وإعادة التدوير والمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى أعمال الطباعة على الخزف.