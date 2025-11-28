جلسة بمهرجان العين للكتاب تناقش دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الثقافة

العين في 28 نوفمبر/وام/ ناقشت جلسة استضافتها كليات التقنية العليا، أمس، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، أثر التكنولوجية المتطوّرة على واقع الثقافة الراهن، وكيف يمكن للتقنيات المتقدّمة أن تحافظ على القصص القديمة، وتعيد تقديمها للأجيال الجديدة بلغة العصر.

مهّدت الجلسة، التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الثقافة: من الماضي إلى المستقبل"، وأدارتها عائشة التميمي، طالبة في الكليات، الطريق لحوار مليء بالتساؤلات حول الذاكرة الإماراتية، وطرحت أسئلة متعلّقة بكيفية بقاء التراث حياً دون أن يفقد روحه، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد إحياء الروايات الشفهية، ويقدمها للأجيال بطريقة تحافظ على أصالتها.

وأكدت الدكتورة هدى الشامسي، رئيس قسم المواد العامة في كليات التقنية العليا، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مهمة في حفظ الموروث الثقافي، سواء عبر تحويل القصص القديمة إلى محتوى بصري تفاعلي، أو من خلال دعم المعاهد التراثية لإنشاء منصات رقمية توثق المفردات والقصص الشعبية.

وعرضت الشامسي نموذج "رمستنا" للباحثة لمياء الشامسي، الذي بدأ كمجموعة واتساب لجمع الكلمات القديمة، ثم تحول إلى منصة رقمية تقدم فيديوهات قصيرة تعرف بالمفردات الإماراتية وتشرحها باللغة العربية الفصحى.