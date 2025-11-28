ورش توعوية ودورات تدريبية لشرطة أبوظبي بمعرض العين للصيد

العين في 28 نوفمبر/وام/ نفذت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية للجمهور وقائدي المركبات، لتعريفهم بمبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، وذلك خلال مشاركتها في معرض العين الدولي للصيد والفروسية.

ودعا المقدم نهيان محمد المهيري رئيس قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أفراد المجتمع إلى زيارة منصة القسم في المعرض للإطلاع على الخدمات المقدمة والتي تشمل برنامجين رئيسيين هما استرجاع رخصة القيادة للسائقين الذين بلغت مخالفاتهم الحد التراكمي (24 نقطة مرورية)، وتخفيض 8 نقاط مرورية لمن لديهم أقل من 24 نقطة على رخص القيادة، وذلك بعد استكمال الإجراءات المقررة والالتحاق بـ دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور وسداد الرسوم المعتمدة.