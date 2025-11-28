"اقتصادية عجمان" تروج لخدماتها الرقمية عبر منصة تفاعلية في "سيتي سنتر"

عجمان في 28 نوفمبر /وام/ تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إطلاق منصتها الترويجية، لتعريف الجمهور بخدماتها الرقمية النوعية والتي تسهم في تعزيز جهود الإمارة نحو "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وذلك من خلال منصة تفاعلية في سيتي سنتر عجمان في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل.

تأتي المبادرة ضمن جهود الدائرة في توعية الجمهور بخدماتها الحكومية وتتيح المنصة للزوار فرصة التعرف والتجربة المباشرة لأبرز الخدمات التي توفرها اقتصادية عجمان عبر تطبيق "عجمان ون" وقنوات الاتصال الذكية الأخرى، وتشمل تجديد الرخص التجارية عبر تطبيق عجمان ون، التجديد السريع عبر الرسائل النصية القصيرة، خدمة "نرصد معاً" لتقديم المقترحات والبلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو الواتساب، خدمة شكاوى حماية المستهلك عبر الواتساب، خدمة دفع المخالفات عبر تطبيق عجمان ون، كشف الحساب وخدمات الاستعلام عن حالة الطلب عبر التطبيق، بالإضافة إلى عرض مبادرات الدائرة في أتمتة إجراءات عقود التأسيس باستخدام تقنيات Agentic AI.

وسيتواجد في المنصة فريق متخصص لاستقبال الجمهور وتوجيههم، وشرح آلية استخدام الخدمات الرقمية، إضافة إلى الإجابة على الاستفسارات، وتقديم الدعم المباشر لتعزيز اعتماد الخدمات الذكية بدلاً عن المعاملات التقليدية.

وتجري الدائرة مسابقات وسحوبات في نهاية اليوم الأول واليوم الختامي مع جوائز قيّمة لزوّار المنصة المشاركين، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية وتحفيز الجمهور على زيارة المنصة، مما يجعل التجربة أكثر تفاعلاً ومتعة لجميع الفئات.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع، ورواد الأعمال، والباحثين عن خدمات ميسّرة وسريعة، إلى زيارة المنصة للتعرّف على أحدث الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل الرحلة الخدمية وتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.