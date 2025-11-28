مركز دبي المالي العالمي ودبي العطاء يكشفان عن منحوتة المساحة الفاصلة لتمكين الشباب

دبي في 28 نوفمبر/ وام/كشف مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع دبي العطاء عن العمل الفني الجديد "المساحة الفاصلة" الذي يعد محطة بارزة ضمن مبادرة نحت المستقبل الهادفة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل عبر دعم برامج إعداد المهارات الجديدة وتعزيز التعليم المرتبط بالقطاعات الناشئة.

يجسد العمل - الذي صممه الفنانان سوسن البحر وبحر البحر - رؤيتهما المشتركة بشأن التحول والإمكانات الكامنة لدى الشباب وهو منحوتة تم تنفيذها باستخدام الخرسانة والراتنج والتربة والفولاذ بوزن يقارب ألفي كيلوغرام وجرى كشفها خلال فعالية مسار المنحوتات السنوية التي ترسخ مكانة دبي وجهة عالمية للفنون ومتحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق.

وجاءت المنحوتة بمفهوم يرتكز على فكرة الفراغ الديناميكي الذي يرمز إلى فضاء من الاحتمالات الكامنة في الإنسان الشاب بينما تشير الطبقات المتداخلة إلى المواهب العميقة التي تتبلور حين تتوافر المعرفة والدعم والبيئة الحاضنة للإبداع.

وتمكن مركز دبي المالي العالمي عبر مبادرة نحت المستقبل من جمع مليون درهم إماراتي بدعم من مجتمع الأعمال بهدف تمويل برامج دبي العطاء الرامية إلى تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة للمستقبل ودعم مشاركتهم في حلول التنمية العالمية وجرى تضمين أسماء الجهات الداعمة داخل تصميم المنحوتة بوصفه رمزاً للشراكة والعمل الجماعي.

وأكدت علياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن هذه المبادرة تعكس التزام المركز بتوفير مسارات حقيقية للشباب وإتاحة فرص متساوية تمكنهم من إطلاق قدراتهم .

فيما شددت آمال الرضا رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء على أثر هذه الجهود في دعم برامج المؤسسة التعليمية والمجتمعية حول العالم

يمثل هذا العمل إضافة جديدة إلى إنجازات الثنائي الفني سوسن البحر وبحر البحر اللذين جمعا بين المعرفة الأكاديمية والبحث الفني والعمارة الرقمية وتم عرض أعمالهما في وجهات عالمية تشمل متحف اللوفر أبوظبي ومعرض مينارت في باريس ومعرض أبوظبي للفنون بما يرسخ مساهمتهما في المشهد الثقافي وترجمة الفنون كقوة تحول وبناء معرفي للشباب.