‎برنامج وفعاليات تراثية متميزة في عجمان احتفاء بعيد الاتحاد الـ54

عجمان في 28 نوفمبر/ وام / أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان عن برنامجها المتكامل المصمم للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 للدولة ، متضمناً سلسلة متميزة من الفعاليات المجتمعية والتراثية والرياضية، وذلك على مدار يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، في مناطق مختلفة من الإمارة.

وتنظم الدائرة هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، أبرزها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وهيئة النقل في عجمان، ومرسى عجمان، وفرجان عجمان، وعجمان القابضة، وشركة رايات، وشركة القدرة للفعاليات الرياضية، ما يعكس حرص الأطراف جميعها على العمل المشترك نحو ترسيخ موقع الإمارة على خريطة الفعاليات السياحية في الدولة، وتوفير مساحات مجتمعية تفاعلية تعزز جودة الحياة وتدعم الهوية الوطنية الإماراتية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: نعتز في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بأن نكون جهة أساسية في الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 ، الأمر الذي يعكس التزامنا العميق بترسيخ الهوية الإماراتية وتكريس قيم الاتحاد، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الفعاليات الثقافية والمجتمعية التي تسهم في إحياء تراثنا وتعزيز حضوره الثقافي في مختلف الساحات.

وأضاف : من خلال طبيعة البرنامج لهذا العام، نهدف إلى إبراز دور عجمان في احتضان فعاليات نوعية تجمع بين الثقافة والترفيه والتجارب المجتمعية، وتتيح للمجهور المشاركة في أجواء وطنية تجسّد إرث الإمارات وروح الاتحاد ومبادئه الراسخة.

وتنطلق الفعاليات الرئيسية للاحتفالات في كل من حديقة ورقة والحي التراثي، إذ يشهد اليوم الأول فعالية "تجمع تكاسي اليوم الوطني 54"، في أرض المهرجان في منطقة الجرف، حيث تجتمع 612 سيارة أجرة لكتابة شعار "Eid Etihad 54"، في حدث يُتوقع أن يستقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً ويعكس روح الاتحاد والتلاحم المجتمعي، كما يُتوقع أن يدخل الشعار موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتنظم الدائرة أيضاً في هذا اليوم فعالية "فوتوك متحدون"، وهي جولة تصوير تنطلق من متحف الشاعر راشد الخضر وحتى سوق صالح، بهدف توثيق أجمل الأماكن التراثية في الإمارة بعدسات المصورين المحترفين والهواة.

أما في اليوم الثاني، فتشهد الإمارة حركة احتفالية واسعة تمتد عبر عدد من المواقع الحيوية، حيث يستضيف حصن مصفوت فعالية سباق مصفوت X تحت شعار "متحدون"، وهو سباق رياضي يشمل مزيجاً من "الجري الجبلي" و "الدراجات الجبلية".

وبالتزامن مع هذه الفعالية، ستقام فعالية هايكنج "متحدون" في واحات مصفوت بمناسبة اليوم الوطني واليوم العالمي لأصحاب الهمم. كما ستنطلق فعالية "مسيرة متحدون للسيارات" من قاعة البيت متوحد وحتى الحي التراثي، ما سيقدم أجواء احتفالية متميّزة مسيرة لعشّاق السيارات من كل مكان.

يذكر أن تصميم برنامج هذا العام جاء نتيجة دراسة شاملة لطبيعة الجمهور واحتياجات الزوار، حيث حرصت الدائرة على توزيع الفعاليات في عدة مواقع داخل الإمارة لتسهيل الوصول إليها وضمان مشاركة أكبر عدد من العائلات.

كما راعت الدائرة تنوع الأنشطة بين العروض التراثية والفعاليات الفنية والأنشطة الرياضية التفاعلية، بما يضمن تقديم تجربة غنية تعكس ثقافة الإمارة وتتماشى مع تطلعات المجتمع المحلي.