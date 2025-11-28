تعاون بين مكتب الأسلحة والمواد الخطرة وشركة "ليوا" لتصنيع الرموز الذهبية لبطولة الإمارات للرماية

العين في 28 نوفمبر/ وام / وقع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني وشركة ليوا للأسلحة، مذكرة تعاون اليوم خلال فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية في منطقة العين، لتصنيع الرموز الذهبية لبطولة الإمارات للرماية.

وجرت مراسم التوقيع في جناح "الدار أمان"، بحضور سعادة محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وسعادة علي سيف بن عبلان المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة ليوا للأسلحة.

وقع الاتفاقية من جانب مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عامر بخيت النوه المنهالي، رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وعلي خلفان الكعبي مستشار الشؤون الفنية بشركة ليوا للأسلحة.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في تصنيع الرموز الذهبية الخاصة ببطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة من المكتب، بما يسهم في تعزيز الصناعات الوطنية، ودعم جهود الشركات المحلية في تقديم جوائز مميزة تعكس هوية البطولة.

وعلى هامش مراسم التوقع تسلم سعادة محمد سهيل النيادي، رمزا من الرموز المعتمدة للبطولة هدية تذكارية من علي سيف بن عبلان المزروعي، تقديراً لجهود المكتب في تنظيم وإقامة البطولات والفعاليات المختلفة في الرماية، وحرص اللجنة المنظمة على التعاون مع الشركات الوطنية في دعم التصنيع المحلي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية دعم الصناعات الوطنية، وترسيخ حضور الشركات المحلية في الفعاليات الرياضية الكبرى، لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، وترسيخ مكانة البطولة على المستويين المحلي والإقليمي.