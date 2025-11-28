أبوظبي..أجندة زاخرة بالفعاليات والبطولات الرياضية القارية والعالمية خلال ديسمبر

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام / تشهد العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل أجندة زاخرة بالفعاليات والبطولات الرياضية القارية والعالمية، التي تعكس مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبرز قدرتها على جذب نخبة الرياضيين ومحترفي مختلف الألعاب.

وتستضيف حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي تمثل المحطة الختامية لموسم الفورمولا 1 لهذا العام، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين، وسط حضور جماهيري واسع يعكس الشعبية الكبيرة للحدث.

كما ينظم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية والاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية “FITASC”، بطولة أبوظبي الدولية للشوزن خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الرماة العالميين، وبجوائز مالية قيمة.

ويشهد يوم 13 ديسمبر إقامة ماراثون أدنوك أبوظبي، الحدث السنوي الأبرز في أجندة المدينة، والذي يمر عبر أبرز معالمها مثل كورنيش أبوظبي، وشارع الخليج العربي، ومدينة زايد الرياضية، وقصر الحصن.

ويتضمن البرنامج سباقات متنوعة تشمل الماراثون الكامل (42.195 كم)، نصف ماراثون (تتابع)، وسباقات 10 كم، 5 كم، و2.5 كم، بما يتيح المشاركة لمختلف فئات المجتمع.

وفي اليوم ذاته تنطلق الجولة الثانية من تحدي باها أبوظبي 2025 بمشاركة نحو 100 متسابق من 31 دولة، بينهم أكثر من 25 سائقاً إماراتياً، في منافسات تشهد حضور أبرز المحترفين والهواة ضمن تضاريس تلال سويحان.

وفي صحراء ليوا، القلب النابض لرياضة السيارات في المنطقة، تنطلق فعاليات مهرجان ليوا الدولي من 12 إلى 23 ديسمبر، متضمناً سلسلة واسعة من الأنشطة الرياضية المرموقة، من بينها منافسات الاستعراض الحر في 12 و13 ثم 22 و23 ديسمبر، وسباق «سبارتن ليوا» في 13 ديسمبر، وسباق الدراجات «دراج ريس» في 14 ديسمبر، وتحدي ليوا للجري يوم 21 ديسمبر، إلى جانب فعاليات أخرى تستقطب متسابقين من مختلف أنحاء العالم.

كما يستضيف نادي أبوظبي للرياضات المائية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، التي تعد من أبرز فعاليات السباحة على أجندة النادي سنوياً وتشهد مشاركة نخبة من أبطال اللعبة من مختلف الدول.

وتحتضن أبوظبي يوم 21 ديسمبر سباق بايك أبوظبي جراند فوندو، الذي يعد من أبرز فعاليات الدراجات المجتمعية في المنطقة، وتبلغ قيمة جوائزه هذا العام 2,000,000 درهم إماراتي، مع زيادة عدد الفائزين ليصل إلى 364 فائزاً.

وتسهم هذه الفعاليات الكبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم قطاعات الضيافة والنقل والبنية التحتية، وزيادة التدفق السياحي إلى الدولة، حيث تستقطب أبوظبي آلاف الزوار الراغبين في حضور المنافسات والاستمتاع بمختلف الوجهات والمعالم السياحية التي تزخر بها العاصمة.