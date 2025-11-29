البخاري يؤكد تعزيز الشراكة الدولية في قطاع النخيل خلال مهرجان التمور المكسيكية 2025

سان لويس ريو كولودارو في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية شكّل محطة بارزة ضمن سلسلة المهرجانات المتخصصة التي تنظمها الجائزة حول العالم، موضحاً أنه تم بالتعاون مع جامعة صنورة ووزارة الزراعة في المكسيك، تتويج الفائزين في ثماني فئات معتمدة ضمن الجائزة.

وأوضح أن هذه الدورة تُعد ما قبل الأخيرة ضمن برنامج المهرجانات لهذا العام، وأن الجائزة تستعد لإطلاق الدورة المقبلة في العاصمة الأردنية عمّان الشهر القادم، لتختتم بذلك تنفيذ تسع دورات مبرمجة خلال السنة.

وأشار إلى أن الجائزة واصلت حضورها الفاعل في عدد من الدول، شملت المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وباكستان، إلى جانب السودان وإثيوبيا، وصولاً إلى المكسيك.

وأكد أن الجائزة، التي تنتمي إلى مؤسسة "إرث زايد الإنساني" التابعة لديوان الرئاسة، حققت خلال هذا العام أحد أفضل إنجازاتها مقارنة بالسنوات الماضية، من خلال نشر المعرفة وتعزيز التعاون ودعم الدول المنتجة والمصنّعة للتمور بما يسهم في تطوير القطاع عالمياً.