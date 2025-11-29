حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية ومبادرة لتأهيل 5 ملايين خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي

طشقند في 29 نوفمبر /وام/ شهد فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في أوزبكستان، ومبادرة 5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، ومنتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، اللذين نظمتهما حكومتا الإمارات وأوزبكستان، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين الصديقين، وتم خلالها استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد القرقاوي، في كلمته ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتقارب الكبير في رؤاهما نحو تطوير العمل الحكومي.

وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين البلدين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية اوزبكستان الصديقة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأنها تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح شراكة فكرية وإنسانية قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء حكومات أكثر مرونة وابتكارا تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وأشاد معاليه برؤية رئيس جمهورية أوزبكستان وقيادته الحكيمة لإطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية" ومبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي"، باعتبارهما نموذجين طموحين للانتقال من الإجراءات التقليدية إلى خدمات حكومية مرنة، استباقية وسهلة، ولتبني مهارات المستقبل على نطاق وطني واسع. وأكد معاليه أن هذه التوجهات تشكل رؤية إستراتيجية ترسّخ مكانة أوزبكستان نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي، وتظهر قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

وشهدت فعاليات المنتديين في أوزبكستان مشاركة حكومية واسعة من كلا البلدين، حيث ضم وفد دولة الإمارات إلى جانب معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كلاً من؛ سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المستشار عبدالعزيز الرئيسي، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وسعادة راشد السعدي، وكيل وزارة مساعد لقطاع خدمات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما ضم الوفد، سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، وسعادة مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وميثاء الطنيجي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات.

وحضر من الجانب الأوزبكي، معالي عبد الله أريبوف، رئيس الوزراء، وسعادة تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشهدت الفعاليات إطلاق برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي يستلهم النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.

وركز منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتم خلال منتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي" إلى جانب العديد من الجلسات المشتركة بين المسؤولين الإماراتين والأوزبكيين حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجاهزية الحكومية، وبناء القدرات المستقبلية للحكومات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر بناء مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تدريب 5 ملايين شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات.

كما ناقش المنتدى في جلسات حوارية تفاعلية، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم وتنمية المهارات وابتكار حلول التعليم المُخصص، واستعرض عدداً من الحلول التكنولوجية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية المختلفة.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، شكلت نقطة انطلاق للتعاون في عدد واسع من المجالات الحيوية، وجرى في أبريل 2021، تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.

وركز التعاون في المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، على 14 محوراً جديداً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان 2040 من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.