أبوظبي تستضيف المؤتمر الإماراتي الدولي للذكاء الاصطناعي والقيادة الصحية مارس المقبل

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / تستضيف العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الإماراتي حول الذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في الرعاية الصحية "EICAL"، المقرر عقده في 28 و29 مارس المقبل في مركز "أدنيك" للمعارض، بتنظيم من أكاديمية "NCL" الدولية، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة.

ويستهدف المؤتمر قادة الرعاية الصحية والتنفيذيين الدوليين، والممارسين الطبيين، وخبراء المعلوماتية الصحية والذكاء الاصطناعي، وصناع السياسات، والأكاديميين، ورواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية، لتبادل الخبرات وعرض التطورات، والمساهمة في صياغة مستقبل التحول الرقمي والسريري في المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي والابتكار في المؤسسات الصحية، وتعزيز القدرات القيادية الوطنية في مجال التحول الرقمي والسريري، وبناء مسارات تعليمية مستدامة للأطباء والإداريين، وإنشاء أطر تعاون بين المستشفيات والجامعات والمبتكرين، ودعم رؤية الإمارات لتطوير نظام صحي تنافسي عالميًا ومزوداً بالذكاء الاصطناعي.

كما يستعرض المؤتمر كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجالات التشخيص ورعاية المرضى وعمليات المستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على الدور الحاسم للقيادة المستقبلية في التعامل مع هذه التطورات السريعة، من التطبيقات العملية إلى الاعتبارات الأخلاقية، ومن تحول القوى العاملة إلى الابتكار المستدام.