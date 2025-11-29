"المحزم" و"السويعية".. رموز الأناقة الإماراتية تتألق في معرض الصيد والفروسية بالعين

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / يسلط ركن الأزياء التراثية في جناح هيئة أبوظبي للتراث المشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين الضوء على مجموعة من أبرز القطع التقليدية التي تعبّر عن الهوية الإماراتية وتستحضر تفاصيل الأناقة الأصيلة، وفي مقدمتها "المحزم" الرجالي و"السويعية" النسائية، اللذان يمثلان جزءاً مهماً من الإرث المرتبط بالأزياء الشعبية.

وتُعرض في جناح الهيئة "الشريك التراثي للمعرض" تحت عنوان "عز وذرى" أشكال متعددة من "المحزم" وهو عنصر مكمل للزي التقليدي للرجال، يستخدم لحمل الذخيرة، ويصنع من الجلد ويُرتدى فوق "الكندورة"، وتتعدد أشكاله بحسب نوع الذخيرة وما يناسب حامل البندقية، فمنه ما يُلبس على الخصر معلّقاً فوق الكتفين، ويزيَّن أحياناً بالخرز المعدني الملوّن اعتزازاً وفخراً، ومنه ما هو عملي بلا تزيين.

وتحت عنوان "حشمة وأناقة" يعرض الجناح "السويعية" وهي عباءة نسائية تقليدية، ارتبطت بالمرأة الإماراتية، ومنها ما كان يلبس في المناسبات الاجتماعية المهمة مثل الأعياد والأعراس، ومنها ما يلبس في الحياة اليومية، وتُعد من أبرز ملامح الأزياء التراثية القديمة في الإمارات.

ويحظى ركن الأزياء التراثية في جناح هيئة أبوظبي للتراث باهتمام واسع من الزوار لاستكشاف تفاصيل القطع المعروضة والتعرف على قصصها التاريخية والاجتماعية، حيث تلفت الأزياء الأنظار ليس فقط لجمالها وتصاميمها المميزة، بل لما تحمله من قيم تراثية تعكس الهوية الإماراتية وروح الفخر بالتراث، مما يجعل تجربة المشاهدة والتعليم ممتعة ومُلهمة لجميع الأعمار.

ويأتي هذا الركن ضمن مجموعة متنوعة من الأركان والورش والمسابقات التي تقدمها الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، بهدف تعزيز الوعي بالممارسات التقليدية وإتاحة منصات تراثية ومعرفية تسهم في صون الموروث الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة.