جمعية توعية ورعاية الأحداث تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في الفجيرة

الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / انطلقت أمس فعاليات احتفال جمعية توعية ورعاية الأحداث – فرع الفجيرة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، في القرية التراثية بالفجيرة، وسط أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر والانتماء.

وشهدت الفعالية، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية إلى جانب أعضاء الجمعية، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية والأهالي.

واستهل الحفل بالسلام الوطني وفقرة موسيقية عسكرية، أعقبها عروض وطنية وفقرات شعبية التي أبرزت هوية الإمارات، وعكست اعتزاز المجتمع بموروثه الوطني المتجذر عبر الأجيال.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان في كلمته بروح الاتحاد وشعار «متحدين»، مؤكداً أن قوة الإمارات تنبع من وحدة القيادة والمجتمع، ومن الاستثمار في الإنسان وتعزيز قيم الاحترام والانتماء، ودعم الشباب وبرامج التوعية والاستقرار الأسري.

وأشار معاليه إلى أهمية التطوع وخدمة المجتمع باعتبارهما جزءاً من مسيرة الاتحاد ونهج الإمارات في التنمية والازدهار.

واختُتمت الفعالية بتكريم الشركاء وذلك دعما للجهود المبذولة والمبادرات الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ قيم الانتماء والولاء ومواصلة مسيرة العطاء والبناء نحو مستقبل أكثر إشراقا، وازدهارًا.