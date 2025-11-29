"مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب"يعلن عن 9 إرشادات صحية لعلاج أمراض القلب

دبي في 29 نوفمبر/ وام / أعلن المؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، الذي اختتم أعماله في دبي اليوم، عن 9 إرشادات تتعلق بطرق علاج أمراض القلب التداخلية على المستوى الإقليمي، كاشفاً عن الاتجاه لتوحيد المعايير والارشادات لعلاج الشرايين عن طريق البالون الدوائي بدون الحاجة لوضع دعامات، وهي طريقة تعيد الشرايين لوضعها شبه الطبيعي وحالاتها الصحية لمدة قد تصل الى 20 عاماً.

وأكد المؤتمر ، الذي شارك فيه 3500 خبير ومختص من المنطقة والعالم ، أن دول الخليج العربي ضمن أفضل دول العالم ادخالاً واستخداماً لأحدث تقنيات القسطرة التداخلية لعلاج التكلسات الشديدة في الشرايين التاجية، والتي تعد من أكثر التحديات تعقيدًا لما قد تسببه من زيادة مضاعفات الإجراء، وصعوبة توسع الدعامات، وتأثيرها على النتائج العلاجية طويلة المدى.

وأشار إلى أن دول الخليج العربي، بدأت في ادخال طرق عملية جديدة لتشخيص أمراض القلب، منها استخدام الذكاء الاصطناعي مع الأشعة المقطعية، للاستغناء عن القسطرة التشخيصية.

وأكد المؤتمر أن التقنيات والخبرات الخليجية المتوفرة حالياً تغني عن السفر للعلاج في الخارج، حيث تمتلك دول مجلس التعاون كل المقومات اللازمة من التشخيص إلى العلاج ثم المتابعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية إلى جانب تبني أفضل الممارسات في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية.

وقال الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب ، واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني – الرياض: أصبح خبراؤنا سفراء للعلم الخليجي، يساهمون في تطوير الحوار العالمي في طب القلب، ويقدمون رؤى مبتكرة تثري المعرفة وترفع مكانة منطقتنا في قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وأضاف أن المؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لقسطرة القلب تمّكن من الوقوف على أبرز المستجدات العالمية في العلاجات القلبية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والتحديات التي تواجه أطباء القلب، بما يشمل حالات العيوب الخِلقية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما تم عرضه في التجارب السريرية خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية.

من جهته، أشار الدكتور عبد الله شهاب، نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، ونائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، أن المؤتمر ناقش خلال أيام انعقاده أكثر من 100 حالة معقدة مقدمة من عدة متحدثين، وذلك بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة.

وأفاد بأنه تم عمل بث مباشرة لـ 8 عمليات جراحية نقلت من مراكز طبية مرموقة حول العالم، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العملية بين الأطباء، منهم مستشفى القاسمي ومستشفى الشيخ شخبوط، -الإمارات- ، وعمليتين من السعودية، وعملية من كل من سلطنة عمان، والعراق، وإيطاليا، وأمريكا.

واختتمت فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب (GIS) اليوم، بحضور 3500 من كبار اخصائي قسطرة القلب وعدد من اخصائي القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشاركة أكثر من 200 خبير ورؤساء جلسات من العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر ، الذي استمر ثلاثة أيام ، أكثر من 33 جلسة علمية و195 محاضرة و 20 ورشة عمل متخصصة، عقدت بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، لخدمة التعليم الطبي التداخلي وتبادل الخبرات.