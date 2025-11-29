مهرجان الأقصر للشعر العربي.. حوار يجمع بين الخط العربي والشعر والنقد

الأقصر - مصر في 29 نوفمبر/ وام / افتتح أمس ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، معرض فنون الخط العربي الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر في مكتبة مصر العامة - فرع الأقصر.

افتتح المعرض سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة يرافقه محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية وتجوّلا والحضور في فضاءات المعرض الذي يضم 26 عملا خطيا لعدد من أبرز فناني الخط العربي من مختلف محافظات مصر حيث توزّعت الأعمال بأساليب متنوّعة تمزج بين جماليات المدارس الخطيّة و روائع الخطوط العربية.

ويأتي هذا المعرض في إطار حرص بيت الشعر بالأقصر على تأكيد الهوية العربية وترسيخ قيم الجمال في نفوس الجمهور واستمراراً لنهجه في تحقيق التكامل بين الفنون والآداب بما يعزز حضور القيم التي يتقاطع عندها الشعر والخط العربي في جوهرهما الإبداعي والإنساني النبيل كما يؤكد المعرض أهمية الحرف العربي بوصفه فناً نابضاً بالحياة قادراً على مواصلة الرحلة بين الماضي العريق والرؤية المعاصرة.

وأكد الدكتور محمد حساني علي مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر أن الشارقة تضيف بُعداً عالمياً مهمّاً للمشهد الثقافي العربي وتعكس رؤية متكاملة لدعم مبدعي الشعر والفنون والنقد والأدب في العالم العربي وسط رعاية متواصلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وعبّر حساني عن تقدير المكتبة ومركز الأقصر للتراث الحضاري للدور الذي يقوم به بيت الشعر بالأقصر في خدمة الثقافة والإبداع موضحاً أن هذا التعاون يعكس ثقة متبادلة بين المؤسستين ورغبة مشتركة في جعل الأقصر منصة فاعلة للفنون والآداب.

كما حضر مسؤولي دائرة الثقافة بالشارقة وضمن فعاليات المهرجان ندوة أدبية تحت عنوان "الانساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة" جمع خلالها مجموعة من الشعراء والنقاد والأكاديميين لمناقشة تطورات المشهد الشعري العربي الحديث.

إلى جانب حضورهم جلسة لقراءات شعرية تنوعت القصائد بين الوجداني والوطني والإنساني حيث عكست التجارب الشخصية للشعراء لتشكل لوحة شعرية متكاملة.