"خطة دبي الرياضية 2033" ترفع كفاءة الأندية وتضاعف إيراداتها بنسبة 50%

دبي في 29 نوفمبر/ وام / ركزت "الخطة الرياضية لدبي 2033"، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على تطوير الأندية الرياضية العامة والخاصة وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ضمن المرتكزات الأساسية لمرحلة التطوير المقبلة.

وتهدف الخطة التي يشرف على تنفيذها مجلس دبي الرياضي إلى رفع إيرادات الأندية من الأنشطة التجارية إلى 50% بحلول عام 2033، مقارنة بـ15% حالياً، بما يدعم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على موارد مالية وتجارية مستدامة.

وتتضمن الخطة تقديم دعم مالي وتشغيلي ثابت للأندية الخاصة بقيمة 20 مليون درهم سنوياً، لتعزيز تطوير المواهب الرياضية، ودعم الدور المجتمعي، وضمان الاستدامة المالية والتجارية، إلى جانب تخصيص ميزانية إضافية لدعم الأندية الصغيرة.

وتعد الأندية أحد المحاور الرئيسة الأربع للخطة، إلى جانب المجتمع والمواهب والفعاليات الرياضية، وذلك ضمن جهود رسم مستقبل القطاع الرياضي في دبي والارتقاء بتنافسيته ومكانته على المستوى العالمي.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إن المجلس يعمل وفق رؤية طويلة الأجل لتطوير الأندية ودعم الألعاب الرياضية وتعزيز تفاعل الجمهور، مشيراً إلى أن النظام التمويلي الجديد سيكافئ الأندية الحكومية وفق إنجازاتها، مع التركيز على أولوياتها ومتطلباتها والبنية التحتية، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم للأندية الخاصة.

وأكد بلهول أن الخطة تشمل إطلاق مبادرات لبناء منظومة احترافية للإدارة الرياضية، وربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز الرقابة التشغيلية والشفافية لضمان استدامة الأندية وفق الأهداف الإستراتيجية.

وتشمل الخطة تطوير شبكة الأندية وتوجيه الإنفاق الإداري والفني والتجاري بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة، مع توفير آليات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يعزز قدرة الأندية على زيادة إيراداتها من الأنشطة التجارية وشراكات الرعاية.

وتجسد "الخطة الرياضية لدبي 2033" التزام مجلس دبي الرياضي بتعزيز نموذج مستدام للأندية، وتوفير بيئة داعمة للمواهب، بما يرتقي بمستقبل الرياضة في دبي ويعزز مكانتها بين أبرز المدن الرياضية عالمياً.