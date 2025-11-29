جمعية دبي الخيرية تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

دبي في 29 نوفمبر/ وام / احتفلت جمعية دبي الخيرية بعيد الاتحاد الـ54 للدولة في مقرها الرئيسي بمنطقة المحيصنة 2، حيث جمعت الفعاليات بين التراث الإماراتي والأجواء الوطنية التي عكست روح الانتماء والفخر بمسيرة الاتحاد، والتقدير للقيادة الرشيدة، والتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة.

حضر الاحتفال مصطفى كرم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعادل مطر عضو مجلس الإدارة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع موظفي الجمعية.

وتضمن برنامج الفعالية عروضاً تراثية وفنية على المسرح الرئيس، شملت معرضاً مصغراً للسيارات الكلاسيكية، وعرضاً فنياً قدمته فرقة “الوشاحات الحربية”، إضافة إلى مسيرة خيول من “إسطبل الكاس” قدمت عروضاً للخيول الأصيلة، مع تخصيص ركن تفاعلي لنقش الحناء، وتنظيم مسابقات ثقافية ومأكولات شعبية إماراتية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية في تصريح بهذه المناسبة: إن عيد الاتحاد يمثل محطة للتأمل في الإنجازات الوطنية وتجديد العهد على مواصلة مسيرة العطاء والازدهار تحت ظل قيادتنا الرشيدة. ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية، نستلهم من الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، قيم البذل والعطاء والتراحم، التي هي أساس وجودنا وعملنا الخيري.

وأضاف: حرصنا على أن تكون هذه الاحتفالية شاملة وتحمل طابعًا تراثيًا عميقًا، وأن تكون دعوة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له لتعزيز قيم الانتماء والاحتواء والمسؤولية الوطنية، وترسيخ روح الاتحاد ومبادئ العمل المشترك ونحن في دبي الخيرية ماضون في التزامها بتقديم المساعدة للمستحقين في الداخل والخارج، مستلهمين الخير من قلب هذا الوطن المعطاء.