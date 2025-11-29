غرفة الفجيرة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / احتفلت غرفة تجار وصناعة الفجيرة بعيد الاتحاد الـ54، ذكرى تأسيس الدولة تحت راية واحدة، وصنع مسيرة تنموية رائدة يشهد لها العالم. ويأتي احتفال الغرفة هذا العام ليعكس الروح الاتحادية ومواكبةً لمسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

حضر احتفال الغرفة الذى أقيم بمركز دبا للمعارض، سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار أعيان دبا وأصحاب الأعمال.

بدأ احتفال الغرفة بآيات من الذكرالحكيم من ثم القى سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة كلمة أكد فيها أن الغرفة تشارك القيادة الرشيدة للدولة وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية ونستحضر بكل فخر وإجلال مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسون، الذين صنعوا من الوحدة إنجازًا تاريخيًا وجعل من الإمارات نموذجًا عالميًا في التنمية والاستقرار والريادة.

ورفع الهنداسي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقال إن الإنجازات التي حققتها الدولة بفضل رؤى قيادتها الحكيمة، خلال العام 2025، جسدت فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأشار إلى أن إنجازات الدولة مكنتها من أن تحجز موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي... وأصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة ، وريادة الأعمال. ورسخت مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار والابتكار.

واشتمل الحفل على قصائد شعرية القاها الشاعر عوض اليماحي ورقصات شعبية لطالبات من مدارس دبا.

عقب ذلك قام سعادة الشيخ سعيد الشرقي والحضور بافتتاح معرض "مهرجان الإتحاد" وقاموا بجولة على المعروضات المتنوعة وأشادوا بحس لتنظيم.