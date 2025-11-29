"عروض الشارقة للتسوق 2025-2026" تنطلق 1 ديسمبر

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الأول من ديسمبر المقبل الموسم الجديد من "عروض الشارقة للتسوق 2025-2026" كاشفة عن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التسوق في الإمارة عبر مفهوم ترويجي وترفيهي يشتمل على العديد من السحوبات والمكافآت الفورية والتجارب المبتكرة.

وتستمر العروض حتى 15 يناير 2026 متضمنة حزمة واسعة من الفعاليات التي تغطي كافة مدن ومناطق الإمارة بمشاركة كبرى مراكز التسوق والعلامات التجارية وتتوج بسحوبات كبرى وجوائز نقدية ضخمة ليكون الجمهور على موعد مع "أجمل شتاء" من التسوق والترفيه.

وضمن إستراتيجية الغرفة لتوسيع نطاق العروض لتشمل مختلف الوجهات سيكون رواد التسوق في المنطقة الشرقية على موعد مع فعاليات متميزة في "سوق الجبيل" بمدينة كلباء بما يضمن تحقيق زخم تجاري يغطي كافة أرجاء الإمارة كما تشهد العروض هذا العام مشاركة نوعية في "مهرجان ضواحي" عبر منصة مشتركة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حيث ستقدم المنصة لجمهور المهرجان باقة من ورش العمل التفاعلية والمسابقات والجوائز إلى جانب حضور شخصية "شمسة" الأيقونية التي ارتبطت بذاكرة عروض الشارقة للتسوق لتضفي أجواءً من البهجة والمرح للعائلات والأطفال.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الابتكار في عروض التسوق بالمزيد من الأحداث والفرص التفاعلية يأتي استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وترسيخاً لمكانة الشارقة كوجهة تسوق مبتكرة موضحاً أن الغرفة حرصت هذا العام على تقديم آلية غير تقليدية يندمج فيها المتسوق في تجربة ترفيهية تمكنه من الحصول على مكافأة فورية بهدف إسعاد مجتمع الشارقة وزوارها وتعزيز استقطاب المتسوقين للعلامات التجارية والمراكز المشاركة.

و قال أن عروض الشارقة للتسوق 2025 -2026 تمثل نقلة نوعية في تحقيق قيمة مضافة لقطاع التجزئة والربط بين تعزيز المبيعات وتوفير تجربة لا تُنسى للعملاء كما أن الجوائز الفورية تستقطب رواد التسوق وتضمن رفع العائد المادي للمحال والمراكز التجارية المشاركة فضلاً عن جذب العائلات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية في الإمارة.

من جانبه أشار جمال بوزنجال المنسق العام لعروض الشارقة للتسوق إلى أن الغرفة وضعت خطة تسويقية وإعلامية متكاملة تواكب حجم الحدث تشمل حملات عبر التلفزيون والإذاعة وشاشات الإعلانات الخارجية في أبرز المواقع الحيوية في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية بالإضافة إلى التعاون مع نخبة من المؤثرين وصناع المحتوى لنقل أجواء الفعاليات مباشرة للجمهور مشيرا إلى أن العروض تتميز بسحب كبير على جوائز نقدية قيمة ستوزع على عدد من الفائزين المحظوظين داعياً الجمهور إلى تحميل التطبيق الذكي للعروض الذي تم تحديثه ليصبح بوابة الدخول الأسرع والأسهل للمشاركة في السحوبات والاطلاع على أحدث العروض والفعاليات.

وفي خطوة تعكس التجديد المستمر كشفت الغرفة أن الحدث الرئيسي لهذا العام سيتمثل في فعالية "جدار الخزائن" التي تشكل منصة تفاعلية ضخمة ستجوب خمسة من أبرز مراكز التسوق في الإمارة وتتمحور فكرة الفعالية حول "الخزنة العملاقة" المليئة بالمفاجآت والتي تتيح للمتسوقين فرصة خوض تجربة حماسية لفتح الخزائن والفوز بجوائز فورية قيّمة.