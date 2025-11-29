"أطفال الشارقة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / احتفلت "أطفال الشارقة " التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بعيد الاتحاد الـ 54 في جميع مراكزها على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية بمشاركة نحو 800 طفل وطفلة وأولياء أمورهم وسط أجواء إحتفالية مفعمة بالفرح والبهجه.

وجاء الإحتفال بهدف ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأطفال وتنمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بوطنهم وتعزيز وعيهم بتاريخ وطنهم وتراثه إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم من خلال الأنشطة والورش المتنوعة والتي أقيمت بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وتنوعت فقرات الحفل بين إلقاء القصائد والأهازيج الوطنية والعروض الشعبية إلى جانب الأركان الفنية التي أتاحت للأطفال تصميم المخورة الإماراتية والتلوين على الفخار والرسم بالحناء على القماش و مشاركتهم في الألعاب الشعبية التي تعزز إرتباطهم بتراثهم وهويتهم الوطنية.

وتضمنت الاحتفالات مجموعة من الأركان التفاعلية التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الأطفال منها: استوديو التصوير" الذي وثق لحظات فرحهم واحتفالهم باليوم الوطني وركن المسابقات التراثية الذي مكنهم من التعرف على تراث وطنهم وتعزيز ارتباطهم به إضافة إلى ركن المأكولات الشعبية.

وأكدت خولة شريف الحواي مدير "أطفال الشارقة" أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل مناسبة سنوية غالية على قلوبنا جميعاً لما تحمله في طياتها من مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن مشيرةً إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات في مختلف مراكزها إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الأطفال منذ الصغروتمكينهم من التعبير عن حبهم لدولة الامارات بكل حرية وصدق إضافة إلى تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات الوطنية.