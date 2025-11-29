"روبوت" يتحدى زوار معرض العين للصيد والفروسية في منافسات شطرنج ذكية

العين في 29 نوفمبر/ وام / احتضن جناح نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ضمن فعاليات معرض العين الدولي للصيد والفروسية، منافسات في لعبة الشطرنج بين "روبوت ذكي" وعدد من الزوار، بينهم لاعبة المنتخب الوطني وافية درويش المعمري.

وخاض الزوار مباريات شيقة ضد الروبوت، بعد اختيار مستوى الصعوبة المناسب لكل فئة، في أجواء تفاعلية لاقت إعجاب الحضور.

وأعربت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية عن سعادتها بهذه المبادرة، مؤكدة أن إدراج الروبوت ضمن أنشطة الجناح لاقى تفاعلاً ملحوظاً من قبل الزوار، الذين أبدوا حماساً كبيراً لخوض تجربة التنافس مع التقنيات الحديثة، مما يعكس شغف الجمهور بهذه اللعبة الذهنية.

وأضافت: يُتاح لكل مشارك خوض مباراة مع الروبوت وفق مستوى تنافسي محدد، مما أضفى طابعاً مشوقاً نظراً لقدرات الروبوت العالية، ووفر منصة تنافسية جديدة داخل أجواء المعرض.

وأكد هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، أهمية جذب مختلف الفئات العمرية لممارسة رياضة الشطرنج، مشيراً إلى حرص النادي على تقديم مبادرات نوعية تزيد من أعداد الممارسين، وتوفر بيئة جاذبة في جميع المناسبات، تماشياً مع استراتيجيته التطويرية.