دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق في ميدان الفلاح ديسمبر المقبل

العين في 29 نوفمبر/ وام / أسفرت قرعة "دوري الإمارات للصيد بالصقور" للموسم 2025-2026، عن توزيع الفرق إلى مجموعتين، تتكون كل منهما من 8 فرق تتنافس في 4 أشواط، حسب فئات الصقور "جير تبع، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير بيور".

وحددت الجولة الأولى على مدار يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في ميدان الفلاح بأبوظبي، بينما تقام الجولة النهائية يوم 12 ديسمبر في ميدان لهباب بدبي.

جرت مراسم القرعة أمس على هامش معرض العين الدولي للصيد والفروسية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

حضر القرعة سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات وسباقات الصقور، واتحاد الإمارات للصقور، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين.

وأكد المحمود أن إجراء القرعة تزامناً مع فعاليات الدورة الأولى لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية يمنحها أجواءً تراثية ومكانة خاصة، موضحا أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الصيد بالصقور حافز كبير، كأحد أهم عناصر الموروث الشعبي الإماراتي، لتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الصيد بالصقور.