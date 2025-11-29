بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي" رافد قوي لبطولات الخيول على امتداد 10 سنوات

الفجيرة في 28 نوفمبر/ وام / رسخت بطولة الفجيرة للخيل العربي مكانتها في الساحة الرياضية في الإمارات كمنصة مهمة لمحبي وملاك الخيول العربية، ومؤثرا رئيسياً وقوياً في تعزيز شغف وحب ملاك الخيل لدى الأجيال الجديدة، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتحتفل بعشر سنوات منذ انطلاقتها.

وقال سعادة أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة : إن الاحتفال بمرور 10 سنوات هو الاحتفاء بإرث هذه البطولة التي تعتبر كرنفالا للفروسية العالمية في الفجيرة، ومن خلال هذه النسخة استعدت اللجنة منذ ثلاثة أشهر للاعداد والتجهيز للبطولة، التي ولدت بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضوره ورعايته المستمر، كما استحداث سموه جائزة لملاك الخيل من المواطنين لدعمهم في الاستمرارية في هذا التنافس الايجابي.

وشهدت البطولة نجاحات قياسية حققها البطولة على مختلف الصعد خلال العشر سنوات، لتؤكد حضورها القوي على الصعيد المحلي والعالمي ومكانته المرموقة بين محبي الخيل العربي، وهو ما يتمثل في أصالة تاريخ العرب وارتباطهم بها بشكل وثيق حيث وصل عدد المشاركين إلى 264 من داخل الدولة وخارجها ضمن ضوابط ومعايير قوية يتنافسون فيها حسب الفئات المختلفة والتي أصبحت سمعتها المتميزة مصدر جذب للمشاركة في البطولة.

وتحظى البطولة منذ انطلاقها بمشاركة وتعاون واسع من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لانجاحها في كل القطاعات اللوجستية والفنية والادارية والاعلامية، حيث تعمل كلها ضمن فرق عمل ولجان وفق معايير عاليه تليق بالمستوى الرفيع للبطولة والتي أصبحت نموذج استثنائي في تنظيم الأحداث الرياضية في الدولة.

ويعد موقع البطولة الإستراتيجي أحد أسباب نجاحها عبر السنوات الماضية وحتى اليوم باختيار قلعة الفجيرة لمنافسات جمال الخيل أعطت البطولة لمسة جمالية وايقونة مميزة بين البطولات الرياضية، والتي كانت شاهدا على تاريخ الفجيرة الأصيل، وتعزيز المكانة السياحية لها كمعلم من معالم الإمارة.