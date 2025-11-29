"أبوظبي للتراث" تنظم فعالية "درب المليون" احتفاء بعيد الاتحاد

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / تنظم هيئة أبوظبي للتراث مساء يوم الثلاثاء المقبل على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي فعالية “درب المليون” احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54، ولتسليط الضوء على مسيرة الاتحاد وتجسيد قيم الأصالة والانتماء والفخر التي تميز المجتمع الإماراتي.

وتأتي الفعالية في إطار جهود الهيئة لإبراز عراقة التراث الإماراتي، وتعزيز الوعي بالموروث الأدبي والشعري الذي يربط بين الماضي والحاضر، ويعكس الهوية الوطنية بمختلف عناصرها.

ويشارك في الأمسية نخبة من أبرز شعراء برنامج “شاعر المليون”، إلى جانب عدد من صنّاع المحتوى، ضمن عروض شعرية وتفاعلية تقدّم تجربة ثرية تجمع بين جمال الكلمة وإبداع الأداء، وتُبرز مكانة الشعر النبطي في الذاكرة الوطنية.

كما ستتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة الثقافية المصاحبة التي تسلّط الضوء على جوانب متنوعة من التراث الإماراتي، وتمنح الحضور فرصة التعرّف إلى قصص الاتحاد ومحطّاته التي شكّلت مسيرة الإمارات نحو التقدم والازدهار.

وستشكّل الفعالية منصة للتفاعل بين الجمهور والشعراء والمبدعين، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء الوطني وإلهام الأجيال الجديدة للتعمّق في التراث والهوية الإماراتية.