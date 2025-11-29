الإمارات تفوز بذهبية الفرق في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز

الدوحة في 29 نوفمبر/ وام / توج فرسان الإمارات بذهبية الفرق للناشئين والشباب لقفز الحواجز في نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية للفئات العمرية، خلال المنافسات المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

واشتملت المنافسات على بطولتي الفرق والفردي لثلاث فئات هي الأطفال والناشئين والشباب، وسيق الوصول إلى هذه المرحلة إقامة 3 بطولات تأهيلية في دول المجموعة الإقليمية السابعة.

وضمت قائمة الناشئين 4 فرسان هم مبخوت الكربي، وصالح الكربي، ومحمد الغرير، ومحمد العواني، بينما تألف منتخب الشباب من الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعبدالله الكربي، وسيف الكربي، وعيسى العويس، بإشراف المدرب حمد علي الكربي.

وأكد سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة قفز الحواجز، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن إنجاز دولة الإمارات، يتوج الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، ويأتي متزامنا مع احتفالاتها بعيد الاتحاد ال 54، ويؤكد القاعدة الصلبة من المواهب الواعدة، بأفضل القدرات التنافسية لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وأثنى على الجهود التنظيمية الكبيرة لدولة قطر في استضافة الحدث، وتوفير جميع المتطلبات الداعمة لنجاحه وتميزه، وسط أجواء تنافسية كبيرة بين المشاركين موضحاً في الوقت ذاته حرصهم في المجموعة الإقليمية على كافة الجهود التطويرية لرفع قدرات الفرسان، وتنظيم البطولات والفعاليات المختلفة، لاسيما أن هذه النسخة شهدت مستويات متقاربة بين أصحاب المراكز الأولى.

ونوه أحمد عبدالرحمن الشرفاء، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إلى القيمة الكبيرة لهذا الإنجاز وسط أجواء الفرحة التي تنتظم الدولة بمناسبة عيد الاتحاد، بأفضل أداء تنافسي لفرسان الإمارات في المنافسات، بما يعزز مكانة الدولة العالمية في رياضة الفروسية.

وذكر أن وصول أبطال الإمارات إلى منصة التتويج في فئتي الناشئين والشباب ببطولة الفرق، يجسد التطور اللافت لرياضة قفز الحواجز في الدولة، من خلال النتائج المميزة لكل الفئات في البطولات العالمية، بما يعكس خطط وبرامج الاتحاد التطويرية.