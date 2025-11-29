أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / احتفلت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بعيد الاتحاد الـ54، في مبنى الأكاديمية، وسط أجواء وطنية مفعمة بروح الاتحاد والانتماء.

وتخلل الاحتفال عرض موسيقي قدّمته الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة الفجيرة، أضفى طابعاً رسمياً ووطنياً على المناسبة كما خُصّص ركن للأطعمة الإماراتية التراثية، وورش فنية وتراثية متنوّعة، شملت الفنون التشكيلية، والأشغال اليدوية، والحناء، والتلي.

وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، أن هذه المناسبة تمثّل رمزاً للفخر والاعتزاز لكل من يعيش على أرض الإمارات، وقال: نحرص في الأكاديمية على إحياء المناسبات الوطنية بما يعكس روح الهوية، ويعزّز القيم الثقافية والتراثية لدى الأجيال، ونؤمن بدور الفن في ترسيخ مفهوم الانتماء للوطن.