"إسطبلات الوثبة" تحصد لقب "عمالقة القدرة" في قرية بوذيب

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أحرز الفارس خليفة حمدان الجهوري على صهوة "ال سي اي سكمو" لإسطبلات الوثبة، لقب سباق العمالقة للقدرة لمسافة 100 كلم.

وأقيم السباق اليوم في ختام فعاليات سباقات الاتحاد للقدرة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، ونظمه اتحاد الفروسية والسباق، وتضمن 3 فعاليات للعمالقة والسيدات والإسطبلات الخاصة.

وانتزع الجهوري لقب السباق محققا 3:56:40 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.35 كلم/ساعة، بفارق ثانيتين فقط عن الفارس عمر إبراهيم المرزوقي، على صهوة "بار أوبان" لإسطبلات المغاوير، مسجلا 3:56:42 ساعات، وجاء ثالثًا الفارس عبد الله يوسف الحمادي، على صهوة "إس إي تريستارا" بزمن بلغ 3:56:47 ساعات.

وجاء فوز البطل بعد أداء تصاعدي مميز في مراحل السباق، إذ حل في المركز السابع خلال المرحلة الأولى، ثم انتزع الصدارة في المرحلة الثانية، وواصل مطاردته للمقدمة في المرحلة الثالثة مكتفيًا بالمركز الثاني، قبل أن يفرض سيطرته على الصدارة في المرحلة الأخيرة ويحافظ عليها حتى خط النهاية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.